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Лень и свинство: подросток выгулял собаку на общем балконе и сбросил вниз пакет с мусором

Лень и свинство: подросток выгулял собаку на общем балконе и сбросил вниз пакет с мусором (1 фото + 1 видео)

Автор:
30 апреля 2021 14:31
Сообщество : Жить в России
Метки: Ленинградская область   Россия   видео   дети   мусор   подросток   свинство   
109
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Подросток из Мурино рискует прославиться на всю страну не хорошими делами, а своей невоспитанностью. Молодой человек выгуливал свою собаку на балконе одной из многоэтажек, а затем скинул с него пакетом с мусором.

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Метки: Ленинградская область   Россия   видео   дети   мусор   подросток   свинство   
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7  комментариев
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8k
Атеист Полчаса назад
свинота..
а потом такие пердят, что везде засрато..
заставить вычищать нах весь двор!
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13k
Объект реальности 4 минуты назад
Мурино, больше и говорить ничего не надо.
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2k
Андрей 14 минут назад
Животное выгуливало собаку.
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1k
Иван Иванов 17 минут назад
Такое поведение - это из-за отсутствия страха у отпрыска перед последующим наказанием. Если родители после этого не будут защищать виновника, а накажут его так хорошо, что он помнить будет об этом всю свою жизнь, то из него возможно вырастет что-то.
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979
GUSAR 19 минут назад
Там живут очень много быдло семей, из раселлных коммуналок и семейных общаг, которым государство бесплатно дало жильё.
Они бросают мусор прямо в окно, исписывают парадные и лифты.
Мрази одним словом!
Я бы у таких обратно забирал жильё!
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776
User1982 22 минуты назад
штраф и пару недель работы дворником смогут сделать из него человека
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32k
Alex Полчаса назад
Вот свинья.
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