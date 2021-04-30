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Подросток из Мурино рискует прославиться на всю страну не хорошими делами, а своей невоспитанностью. Молодой человек выгуливал свою собаку на балконе одной из многоэтажек, а затем скинул с него пакетом с мусором.
Несколько местных жителей стали свидетелеями свинского поведения подростка. Один из них успел запечатлеть действия невоспитанного молодого человека на видео.
Видеоролик содержит ненормативную лексику.
Видеоролик содержит ненормативную лексику.
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а потом такие пердят, что везде засрато..
заставить вычищать нах весь двор!
Они бросают мусор прямо в окно, исписывают парадные и лифты.
Мрази одним словом!
Я бы у таких обратно забирал жильё!