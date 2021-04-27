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Подросток и дисковый телефон

Подросток и дисковый телефон (1 фото + 1 видео)

Автор:
27 апреля 2021 08:05
Метки: Реакция   Телефон   в мире   видео   дисковый телефон   забавно   подросток   
333
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В сети набирает популярность видео с подростком, который пытается позвонить по дисковому телефону. Парень, судя по всему, пришел к дедушке и решил понять, как работает устройство.

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Метки: Реакция   Телефон   в мире   видео   дисковый телефон   забавно   подросток   
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7  комментариев
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21k
Батончик с маком Час назад
Такие видосы уже лет 10 назад всем надоели.
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8k
Александр 8 минут назад
Пффф! Пусть теперь попробует вот от такой штуки избавиться!)))
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3k
au3 39 минут назад
Единственно странно, что неужели не видел ни одного фильма, где еще пользовались дисковым набором? Я же тоже уже не застал телефонов, где поднимали трубку, крутили ручку и говорили с кем соединить.
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2k
★Lucifer★ 45 минут назад
Слыш, Алюсик, а ты на деревянных счетах сможет 4-хзначные числа сложить? Они примерно ровесники телефону с диском.
Для тебя даже картинку покажу.
Деревянные счёты это...

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39k
Прораб 51 минуту назад
Если мне арифмометр Феликс дать, я так же тупить буду.
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26
alex Час назад
и че? я ща приблуду какую нибудь из начала ХХ века покажу, ты афтар будешь выглядеть тупее этого подростка!
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5k
z0_0b alex 7 минут назад
Хера ты умный
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