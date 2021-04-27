Подросток и дисковый телефон

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В сети набирает популярность видео с подростком, который пытается позвонить по дисковому телефону. Парень, судя по всему, пришел к дедушке и решил понять, как работает устройство.
Долгое время молодой человек думал, что висящий на стене аппарат является элементом декора.
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