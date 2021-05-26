Будет ли Бог жалеть алкашей после их смерти?

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Мужчина задал священнослужителю Русской православной церкви Андрею Юрьевичу Ткачёву вопрос о судьбе алкоголиков после смерти.
Одно можно сказать точно — добродушные любители алкогольных напитков в больших количествах могут спать спокойно.
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(удобная надо сказать позиция, пойду бахну за ваше здоровье.)
Он нам дал разум. Зачем-то. Есть версия - что по образу и подобию своему. Т.е. подразумевал, что мы этим самым разумом будем пользоваться по прямому назначению.
Сомневаюсь, что ОН был настолько наивен и ожидал, что каждый и всегда будет использовать разум на всю (насколько способен) мощь. И предполагал, что иногда мы будем отключать мозги.
Но очень сомневаюсь, что ОН бы поощрял тех кто не использует разум почти совсем. А в моём понимании - алкашня, нарики - именно так и поступают. Т.е. при таком даре - они его выбросили в помойку.
В связи с этим меня жутко скажем так удивляет церковная формулировка: "Прости их Господи - ибо не знают что творят".
За что прости, за то что не включили мозг? Поступили не как существо по образу и подобию, а как безмозглый скот?
Ну и т.п. скидки церковников на то, что "раб Божий" не подумал. Не подумал - твои проблемы, за что тебя прощать?