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Будет ли Бог жалеть алкашей после их смерти?

Будет ли Бог жалеть алкашей после их смерти? (1 фото + 1 видео)

Автор:
26 мая 2021 09:13
Сообщество : Юмор
Метки: Церковь   Юмор   алкоголики   видео   вопрос   позитив   
524
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Мужчина задал священнослужителю Русской православной церкви Андрею Юрьевичу Ткачёву вопрос о судьбе алкоголиков после смерти.

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Метки: Церковь   Юмор   алкоголики   видео   вопрос   позитив   
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9  комментариев
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49k
alertol 2 часа назад
Один глубого религиозный человек мне как то объяснял что считаются намерения. Если ты напился из добрых побуждений (не для храбрости чтоб морду кому-то набить, а например чтоб выпить за здоровье близкого) то всё норм. Более того если всёж херню сотворил по пъяни, но искренне сожалеешь о случившимся, то бог простит.

(удобная надо сказать позиция, пойду бахну за ваше здоровье.)
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sifonzul 4 минуты назад
а как вам известно ?
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15k
sgb66 Час назад
Ссылка youtu.be
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19k
Андрей Иванов 2 часа назад
Алкашей он спасает. Остальных топит. Если вспомнить легенду о Ное
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27k
Игорь 2 часа назад
Допустим Бог есть.
Он нам дал разум. Зачем-то. Есть версия - что по образу и подобию своему. Т.е. подразумевал, что мы этим самым разумом будем пользоваться по прямому назначению.
Сомневаюсь, что ОН был настолько наивен и ожидал, что каждый и всегда будет использовать разум на всю (насколько способен) мощь. И предполагал, что иногда мы будем отключать мозги.
Но очень сомневаюсь, что ОН бы поощрял тех кто не использует разум почти совсем. А в моём понимании - алкашня, нарики - именно так и поступают. Т.е. при таком даре - они его выбросили в помойку.

В связи с этим меня жутко скажем так удивляет церковная формулировка: "Прости их Господи - ибо не знают что творят".
За что прости, за то что не включили мозг? Поступили не как существо по образу и подобию, а как безмозглый скот?
Ну и т.п. скидки церковников на то, что "раб Божий" не подумал. Не подумал - твои проблемы, за что тебя прощать?
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40k
Элек Мек 2 часа назад
Будет будет,наливай!
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37k
dima423 2 часа назад
церковь дает добро... наливай)
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