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Сообщество Без кота и жизнь не та 841 пост • 367 подписчиков подписаться
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Коты пытаются преодолеть преграду из стаканчиков

Коты пытаются преодолеть преграду из стаканчиков (1 фото + 1 видео)

Автор:
15 марта 2021 11:29
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Юмор   видео   животные   коты   позитив   прикол   
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Смогут ли коты преодолеть преграду из стаканчиков и ничего не уронить? Именно этим вопросом задался автор забавного видео и устроил для своих питомцев небольшое соревнование.

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Метки: Юмор   видео   животные   коты   позитив   прикол   
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Евгений Час назад
Мой вообще под ноги не смотрит. Прется куда ему надо. По клавиатуре, по телефону, может и в тарелку наступить. Причем не слепой, просто игнорирует препятствия.
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