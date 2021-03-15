Коты пытаются преодолеть преграду из стаканчиков

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Смогут ли коты преодолеть преграду из стаканчиков и ничего не уронить? Именно этим вопросом задался автор забавного видео и устроил для своих питомцев небольшое соревнование.
Старший умный был детина, средний был и так и сяк, младший вовсе...
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