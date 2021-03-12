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Попугай осознал, что перед ним друг, а не враг

Попугай осознал, что перед ним друг, а не враг (1 фото + 1 видео)

Автор:
12 марта 2021 14:41
Сообщество : Животные
Метки: Юмор   видео   добро   животные   милота   позитив   попугай   птицы   
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Попугай не хотел подпускать к себе человека и даже попытался укусить его за палец. Однако в какой-то момент пернатый герой ролика осознал, что перед ним находится друг и его сердце растаяло.

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Метки: Юмор   видео   добро   животные   милота   позитив   попугай   птицы   
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1  комментарий
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Станислав 14 минут назад
Офигенный попугайчик! Таких в клетке жалко держать ,а квартиру он всю на щепки разберет.
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Picard

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