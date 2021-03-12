Попугай осознал, что перед ним друг, а не враг

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Попугай не хотел подпускать к себе человека и даже попытался укусить его за палец. Однако в какой-то момент пернатый герой ролика осознал, что перед ним находится друг и его сердце растаяло.
Птица сменила гнев на милость и залезла под ладонь.
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