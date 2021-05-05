Что произойдет, если вдохнуть два тяжелых нетоксичных газа?

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Экспериментатор-любитель с YouTube-канала Cody'sLab представил видеоролик, в котором показал, как вдыхает из воздушных шаров два тяжелых нетоксичных газа. Свой эксперимент он начал с гексафторида серы, а закончил перфторбутаном.
Посмотрите, как изменился тембр голоса парня. Эксперименты с воздушными шарами выходят на новый уровень.
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