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Что произойдет, если вдохнуть два тяжелых нетоксичных газа?

Что произойдет, если вдохнуть два тяжелых нетоксичных газа? (1 фото + 1 видео)

Автор:
05 мая 2021 10:33
Сообщество : Эксперименты
Метки: Cody sLab   Юмор   видео   газ   позитив   прикол   эксперимент   
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Экспериментатор-любитель с YouTube-канала Cody'sLab представил видеоролик, в котором показал, как вдыхает из воздушных шаров два тяжелых нетоксичных газа. Свой эксперимент он начал с гексафторида серы, а закончил перфторбутаном.

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Метки: Cody sLab   Юмор   видео   газ   позитив   прикол   эксперимент   
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Maks Es 2 часа назад
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