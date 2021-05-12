Неожиданный вопрос консультанту

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Хороший консультант всегда найдет, что ответить клиенту. Во время осмотра салона автомобиля работница автосалона не растерялась, когда услышала странный вопрос от мужчины.
Неужели и правда считала?
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