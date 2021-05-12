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Неожиданный вопрос консультанту

Неожиданный вопрос консультанту (1 фото + 1 видео)

Автор:
12 мая 2021 10:21
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   автосалон   видео   вопрос   прикол   
23179
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Хороший консультант всегда найдет, что ответить клиенту. Во время осмотра салона автомобиля работница автосалона не растерялась, когда услышала странный вопрос от мужчины.

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Метки: Юмор   автосалон   видео   вопрос   прикол   
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110  комментариев
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10k
Михалыч 12 часов назад
Я думал, он у такой аппетитной девушки что-то про секс в машине спросит.
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−8
Sentinel Полчаса назад
Молодец, не растерялась.

5... мало?
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848
курильщик Час назад
Тупой вопрос, тупой и ответ.
Лучше бы на завтрак пригласил
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263
игорь 2 часа назад
нет больше, если трупы расчленить то и 7-8 влезет, а вот раков влезет по 5 рублей, но больших, а по три рубля, маленьких но много.
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1k
Nico 3 часа назад
глас наметан)
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8k
Андрей Ма-С 4 часа назад
какая милаха)))
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1k
Laert 4 часа назад
смотря как порубить...
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33
Liberman Laert 4 часа назад
ты с Питера что ли?
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7k
Garpia121 4 часа назад
Смотря как упаковывать.
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3k
Мих 4 часа назад
Мужик лайкодрочер и просто тупой ..удак. Судя по интонациям - пи..арок.
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22k
Bayker 4 часа назад
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2k
Mart Daav 5 часов назад
надо было ответить: китайцев с десяток, а американцев только пять.
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3k
Александр Суровый 5 часов назад
В "Одиссей" ? Да туда можно пару десятков упаковать !
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5k
Александр 6 часов назад
Умничка!
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4k
a6m5 6 часов назад
Ещё трое в багажник поместятся.
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49k
smakido 6 часов назад
Гц
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11k
koleos72 6 часов назад
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4k
heta 6 часов назад
Мимика бесценна!
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7k
Ntvl 7 часов назад
Какая у неё мимика клёвая! Да и сама очень даже ничего!
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2k
gvv 7 часов назад
Снова "Гении юмора" из тиктока шутят?
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246
Андрей Галыгин 7 часов назад
тут скорее должен быть встречный от неё вопрос - целых или по кусочкам?
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10k
Ледовый 7 часов назад
Ссылка youtu.be
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