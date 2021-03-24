Когда вторая половинка уговорила посмотреть неинтересный тебе фильм

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Как выглядит со стороны просмотр со второй половинкой не особо интересного вам фильма. Пожалуй, в этом сурикате многие узнают себя.
Пытавшийся не уснуть сурикат повеселил хозяйку, а потом и пользователей сети.
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