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Когда вторая половинка уговорила посмотреть неинтересный тебе фильм

Когда вторая половинка уговорила посмотреть неинтересный тебе фильм (1 фото + 1 видео)

Автор:
24 марта 2021 09:56
Сообщество : Животные
Метки: Юмор   видео   животные   позитив   прикол   сон   сурикат   
954
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Как выглядит со стороны просмотр со второй половинкой не особо интересного вам фильма. Пожалуй, в этом сурикате многие узнают себя.

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Метки: Юмор   видео   животные   позитив   прикол   сон   сурикат   
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7  комментариев
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31k
Опаньки 2 часа назад
Мне срочно нужен такой сурикат!!!
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18k
kamanch Опаньки 2 часа назад
Сначала заведи бабу и купи телевизор.
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6k
Сгусток позитива 58 минут назад
да дайте ему поспать уже)
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3k
Vladimir Taranovich Час назад
Что за кино? Срочно нужно узнать, а то у меня бессонница)))
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2k
Наблюдатель Час назад
Тоже мнее кинщик
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27k
Fat Lynx 2 часа назад
То котов мучают, теперь вот, новый уровень - "сурикаты"...
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9k
Алексей 2 часа назад
Сурикату интересны фильмы только про сурикатов,сами смотрите свою Дикую Розу
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