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Сообщество Мастера фотошопа и видеомонтажа 317 постов • 203 подписчика подписаться
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Как может выглядеть поколение ТикТокеров через 50 лет

Как может выглядеть поколение ТикТокеров через 50 лет (1 фото + 1 видео)

Автор:
23 марта 2021 08:54
Сообщество : Мастера фотошопа и видеомонтажа
Метки: Юмор   бабушка   видео   монтаж   позитив   соцсети   тикток   
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Позитивная бабуля, которая заслуживает похвалы за отличный монтаж своего ролика.

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Метки: Юмор   бабушка   видео   монтаж   позитив   соцсети   тикток   
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3k
VL 37 минут назад
тиктокер = добоёп
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68
Имя Фамилия 16 минут назад
за пол века тик токеры вымрут из за своей тупости.
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