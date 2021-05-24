Бойцы СОБРа сорвались с высоты во время учений

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В сети появилось видео с моментом трагической гибели бойцов СОБР на учениях в Мурманской области. Мужчины сорвались с высоты около 15 метров во время высадки без парашюта с вертолета на палубу.
Один из бойцов погиб на месте, а второй был госпитализирован и скончался в больнице. Следственный комитет начал процессуальную проверку. Может быть возбуждено уголовное дело по статье "Халатность".
Присутствует ненормативная лексика.
Присутствует ненормативная лексика.
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