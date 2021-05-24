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Бойцы СОБРа сорвались с высоты во время учений

Бойцы СОБРа сорвались с высоты во время учений (1 фото + 1 видео)

Автор:
24 мая 2021 09:01
Сообщество : Военное
Метки: видео   военное   гибель   инцидент   собр   учения   
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В сети появилось видео с моментом трагической гибели бойцов СОБР на учениях в Мурманской области. Мужчины сорвались с высоты около 15 метров во время высадки без парашюта с вертолета на палубу.

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Метки: видео   военное   гибель   инцидент   собр   учения   
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5  комментариев
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3k
Виктор Штурмаревич 14 минут назад
Похоже на то,что троса тупо не доставали до земли эти полтора десятка метров,а не оборвались.Товарищ рассказывал как ещё в СА десантировались также с вертолёта.Три человека поломали ноги потому что троса не хватало метров 5 до земли,а он послал прапора на и потом начальство сказало,что хоть один в группе не дебил.
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−200
Иосиф 16 минут назад
Ну сейчас собр на неплохом уровне. Мы помним провал в ссср этих служб. Теперь конечно другой уровень.
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3k
Артур Гевондян 21 минуту назад
Жаль парней, до слёз. Сразу вспомнился штатовский фильм 1977 г. "Каскадёры". там каскадер падает со страховочного троса, смазанного злоумышленником маслом.
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32k
Alex 56 минут назад
Пиз**ц... Бедные мужики
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