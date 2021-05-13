Напросился: эффектное окончание словесной перепалки в магазине

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В США ругающийся с продавцом в магазине мужчина решил выплеснуть свою агрессию на защитный экран. Это действие развязало руки работнику магазина и он провел с покупателем своеобразную воспитательную работу.
Когда очень хотел нарваться на неприятности.
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