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Сообщество Жизнь в США 677 постов • 219 подписчиков подписаться
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Напросился: эффектное окончание словесной перепалки в магазине

Напросился: эффектное окончание словесной перепалки в магазине (1 фото + 1 видео)

Автор:
13 мая 2021 09:27
Сообщество : Жизнь в США
Метки: видео   драка   инцидент   конфликт   сша   
891
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В США ругающийся с продавцом в магазине мужчина решил выплеснуть свою агрессию на защитный экран. Это действие развязало руки работнику магазина и он провел с покупателем своеобразную воспитательную работу.

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Метки: видео   драка   инцидент   конфликт   сша   
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12  комментариев
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22k
Батончик с маком Час назад
Интересно чем у него голова набита.
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16k
Александр 38 секунд назад
Норм башка, видать, хозяину орехи раскалывает ей.....кокосовые.
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4k
Интерактивный Конвертер 9 минут назад
Ссылка vk.com
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83k
Феофан 13 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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1k
Digektor 15 минут назад
Я думал, у него рожалопнула и дерьмо расплескалось, пока не пересмотрел заново
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6k
Игорь 24 минуты назад
костяная башка. Продавцу нужно из России чугунную сковородку выписать
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1k
Bogdan Krasota Полчаса назад
Какое то чуство справедливости возникает когда их бъют.
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−1
tutu 38 минут назад
нормально лампочку стряс
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