Шакалята: нападение дерзких ирландских подростков на девушек

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Шпана - явление, без всяких сомнений, интернациональное. В Ирландии несколько подростков на велосипедах начали задирать и бить бегущих к электричке девушек. Действия одного из них чуть не привели к трагедии.
Инцидент проиозшел 1 апреля. Один из хулиганов столкнул девушку на рельсы на станции в Дублине. Охранник заметил это и подал сигнал машинисту. Благодаря действиям мужчин девушка осталась жива и не пострадала.
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Мол смотрите какой бардак во всем Мире.. Так что у нас еще и не плохо..
Самое главное - у нас все под контролем.. В идеале списать на сумасшедшего одиночку..
Главное не произносить слово теракт, а тем более групповой.. Все что угодно но не это!!..
У нас нет никакой межнациональной проблемы!.. Мусульмане добрые и красивые..
Кто замалчивает? Где?
Тут уже несколько постов...Кто ж виноват, что ты не читатель, а писатель и у тебя не работает колесеко прокрутки на мышке, чтобы посмотреть предыдущие посты?
Но поорать "Доколе?!" и "Чтожунасзавластьтакая!" - бесценно...ДБЛДЬ
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Ранее (2 часа назад):
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