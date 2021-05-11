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Шакалята: нападение дерзких ирландских подростков на девушек

Шакалята: нападение дерзких ирландских подростков на девушек (1 фото + 1 видео)

Автор:
11 мая 2021 12:07
Сообщество : Криминал
Метки: видео   инцидент   ирландия   подростки   хулиганы   
633
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Шпана - явление, без всяких сомнений, интернациональное. В Ирландии несколько подростков на велосипедах начали задирать и бить бегущих к электричке девушек. Действия одного из них чуть не привели к трагедии.

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Метки: видео   инцидент   ирландия   подростки   хулиганы   
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41
Fisher1979 Час назад
Куда катимся молодое поколение? Пора пряник менять на кнут. Раньше втычку от отца раз получил и на всю жизнь запоминаешь что такое хорошо и что такое плохо, а сейчас нельзя даже ругать.
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46
Елена Букреева 12 минут назад
Пацан сам не ожидал, что девушка просочится в щель, с места происшествия не сбежал. Так что не совсем конченный человек. Всыпать ремня и простить.
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28k
Acu900 14 минут назад
Это они так 1-е апреля решили отметить. Видимо их позабавил вид бегущих от страха девушек. Ну ничего, следующее 1-е арпеля они уже будут над сокамерниками прикалываться. Или сокамерники приколятся над ними - это уже как повезет...
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8k
Vacony Полчаса назад
сучары мелкие...
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798
User1982 Полчаса назад
"Охранник заметил это и подал сигнал машинисту" а больше охранник ничего не заметил? все было нормально? Наверное и появляются такие "хулиганы" из-за таких охранников.
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2k
Андрей 37 минут назад
Гормоны + стадо = необратимый срок, по выходу еще один и так далее. Уродцы паршивые. Кстати, не по теме, но помню у нас и девочки очень так нормально других, что скромнее задирали, были и серьезные физ. травмы.
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−40
alex 52 минуты назад
какая на хер это школота? они и школу только по телеку наверно видели
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66k
Холодненький 53 минуты назад
Срочно пытаются замазать теракт в Казани где погибло больше 10 ти детей..
Мол смотрите какой бардак во всем Мире.. Так что у нас еще и не плохо..
Самое главное - у нас все под контролем.. В идеале списать на сумасшедшего одиночку..
Главное не произносить слово теракт, а тем более групповой.. Все что угодно но не это!!..
У нас нет никакой межнациональной проблемы!.. Мусульмане добрые и красивые..
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