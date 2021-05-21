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В Ухане несколько человек попали в больницу после взрыва в канализации

В Ухане несколько человек попали в больницу после взрыва в канализации (1 фото + 1 видео)

Автор:
21 мая 2021 09:27
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ухань   взрыв   видео   газ   инцидент   китай   происшествие   
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В китайском городе Ухань в провинции Хубэй произошел взрыв в подземном коллекторе во время проведения ремонтных работ. На опубликованных кадрах видна яркая вспышка из канализационного люка, а затем клубы дыма и сам взрыв.

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Метки: Ухань   взрыв   видео   газ   инцидент   китай   происшествие   
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13  комментариев
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5k
Игорь Михайлов 56 минут назад
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3k
Борис Карабанов 20 минут назад
А, фигня! До нас эти взрывы не дойдут. Нас это не коснётся.
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978
Алексей Полчаса назад
Видимо все датчики уровня загазованности в алиэкспрессе.
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1k
Лёха 42 минуты назад
Сранный он, этот Ухань. То корону развели,то напердели и подожгли...
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11k
ss 52 минуты назад
ООН должно обратиться к китайскому правительству с просьбой сравнять этот Ухань с землёй! У них постоянно какая-нибудь хрень происходит. То метан, то каронавирус...

Не удивлюсь, если окажется, что под землёй взорвалась тайная лаборатория, в которой выводили очередной злобный микроб.
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119
detective 57 минут назад
газосигнализатор+ вентиляция, не не слышал!
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detective lekha-fil 45 минут назад
да!
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2k
Заряд бодрости 57 минут назад
надеюсь, это не заразно
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