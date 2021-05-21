В Ухане несколько человек попали в больницу после взрыва в канализации

360
1
1
В китайском городе Ухань в провинции Хубэй произошел взрыв в подземном коллекторе во время проведения ремонтных работ. На опубликованных кадрах видна яркая вспышка из канализационного люка, а затем клубы дыма и сам взрыв.
В настоящее время устанавливается все детали произошедшего. По предварительным данным, взорвался газ метан.
Источник:
Ссылки по теме:
- Азербайджанцы и грузины устроили массовую драку из-за непроданного в долг пива
- Нападение быка на китайского школьника
- Застрявшим на американских горках людям пришлось пешком спускаться с 65-метровой высоты
- Взорвавшийся аккумулятор смартфона чуть не покалечил мужчину
- Девушка чуть не сожгла салон красоты вместе с клиентами
22
Понравилось22
Новости партнёров
Не удивлюсь, если окажется, что под землёй взорвалась тайная лаборатория, в которой выводили очередной злобный микроб.