В торговом центре Алма-Аты ребенок завалил на себя статую Таноса

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В одном из торгово-развлекательных центров Алма-Аты на ребенка упала массивная фигура злодея Таноса из киновселенной Marvel. Инцидент попал на видео, снятое камерой наблюдения.
"Сегодня, на Карима, сына моего друга и партнёра Жанибека Башанова, в Меga Алматы упала статуя. Массивную статую закрепили всего лишь скотчем. Карим получил сотрясение мозга и ушибы. Cупруга Айсулу на девятом месяце беременности получила шок. Будем готовить соответствующие заявления в суд", – рассказал юрист Бакытжан Базарбек.
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Ну и как завершение этой феерии дол.б.е.б.ов, тупой друг, который собрался с кем то там судиться