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В торговом центре Алма-Аты ребенок завалил на себя статую Таноса

В торговом центре Алма-Аты ребенок завалил на себя статую Таноса (1 фото + 1 видео)

Автор:
28 апреля 2021 09:52
Метки: Алма-Ата   видео   дети   инцидент   марвел   статуя   танос   
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В одном из торгово-развлекательных центров Алма-Аты на ребенка упала массивная фигура злодея Таноса из киновселенной Marvel. Инцидент попал на видео, снятое камерой наблюдения.

Источник:

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Метки: Алма-Ата   видео   дети   инцидент   марвел   статуя   танос   
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6  комментариев
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7k
Garpia121 Час назад
Следить надо за детьми, а не только штамповать как принтер.
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9k
Николай 2 минуты назад
Они реально думают что Танос явится в суд??
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13k
KOSTELLO 12 минут назад
В этой новости одни дебилы:
1. Тупая мамаша, не следящая за пацаном
2. Тупой пацан, которому не объяснили, как себя надо вести в магазине
3. Тупой баран, который, после подъема статуи, хватает пацана и трясет его, когда надо сначала выяснить, цел ли он.

Ну и как завершение этой феерии дол.б.е.б.ов, тупой друг, который собрался с кем то там судиться
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3k
Азиз Ниязов Час назад
Мать года. На месте Марвина послать их подальше, если он так же полки завалит тоже за это судиться будут?
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537
Шурман Час назад
Хм ну я не удивлён , мамбеты за детьми ни когда не следили . Теперь будут обвинять всех кого могут , Казахстан это не Америка такая херня пройдет . Зачем ребенок лез на экспозицию ? почему матери было похер на ребенка ? или она думала только о своем животе ? . Я родом из Алматы и могу сказать что моя вся семья родом из города Верный и Крепости Татарка и я знаю как ведут себя мамбеты . У нас тоже такие экспозиции ставят в отделах с лего и т.д но почему то мои дети на них не лезут . Вот пример по фото , это моя доча :) правда рука в гипсе потому что в школе с подружками с горки прыгали :)) гипсы кстати у всех 3х :)
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537
Шурман Час назад
Кстати о гипсе :) когда ей и подружкам поставили бинты на гипсы с всякими там сердечками и тд то у них весь класс захотел тоже самое :) учительница позвонила и сама ржет говорит весь класс просит им руки поломать :)
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