FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 4345 постов • 746 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Жить в России 
Мужчина не захотел стоять в очереди на досмотр и устроил драку с охраной аэропорта

Мужчина не захотел стоять в очереди на досмотр и устроил драку с охраной аэропорта (1 фото + 1 видео)

Автор:
04 мая 2021 12:05
Сообщество : Жить в России
Метки: Шереметьево   аэропорт   видео   драка   инцидент   
566
1
1
В сети появилось видео драки между жителем Воронежа и охранниками аэропорта «Шереметьево». Мужчина попытался пройти предполетный досмотр без очереди через неработающий металлоискатель, однако сотрудник аэропорта преградил ему путь. Пассажира это не смутило и он устроил драку.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Шереметьево   аэропорт   видео   драка   инцидент   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
10
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
10  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
Никита Час назад
Правильно,что захомутали паука,правила досмотра они для всех.Не известно как бы этот персонаж повёл себя в салоне самолёта.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
49k
Нанук Паналык 3 минуты назад
Иплан! Не,не так-ИПЛАНИЩЕ!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
39k
Прораб 5 минут назад
И никто мне не мог даже слова сказать,
Но потом потихоньку оправились,
Навалились гурьбой, стали руки вязать,
И в конце уже все позабавились.(с)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
32k
Alex 21 минуту назад
Тупой баран.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Денис 22 минуты назад
С одной стороны поймали неадеквата.
А вот почему не работает вторая рамка и люди должны стоять в очереди?
С людьми надо по человечески обращаться и тогда они не буду превращаться в зверей.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Александр 45 минут назад
В Воронеже жена, а в Воркуте любовница. Жена навещать не будет, любовница, да.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Yasen_Perec 55 минут назад
Теперь он не скоро увидит свой Воронеж.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Иван Иванов Час назад
Крыша поехала у мужика
А "врачи" скрутили очень даже деликатно
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Matrix Час назад
ну точно теперь успел на свой рейс.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Блогерша ублажила 80-летнего старика в обмен на пластическую операцию (4 фото) Блогерша ублажила 80-летнего старика в обмен на пластическую операцию (4 фото) Боевая кассирша "Пятёрочки" в Выборге Боевая кассирша "Пятёрочки" в Выборге Мужчина устроил погром в почтовом отделении из-за посылки Мужчина устроил погром в почтовом отделении из-за посылки Школа пьяного мастера: удар под хвост дракону Школа пьяного мастера: удар под хвост дракону Застрявшим на американских горках людям пришлось пешком спускаться с 65-метровой высоты Застрявшим на американских горках людям пришлось пешком спускаться с 65-метровой высоты Как украинская молодежь борется с мошенниками Как украинская молодежь борется с мошенниками
mindflixx

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

753248



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
23 схемы, чертежа и анатомические карты тех, кого мы никогда не увидим
16
45
23 схемы, чертежа и анатомические карты тех, кого мы никогда не увидим
В Финляндии почти не осталось бездомных
1
78
В Финляндии почти не осталось бездомных
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Развод без согласия одного из супругов: нюансы и особенности процедуры
0
46
Развод без согласия одного из супругов: нюансы и особенности процедуры
Дизайнер на карантине создает образы, вдохновленные предметами быта
0
7
Дизайнер на карантине создает образы, вдохновленные предметами быта
Блогерша ублажила 80-летнего старика в обмен на пластическую операцию (4 фото)
Блогерша ублажила 80-летнего старика в обмен на пластическую операцию (4 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Да чего там мороженое а помните какой был вкусный гудрон
0
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#картинки#прикол#факты#природа#красота#позитив#интересное#девушки#новости
#Юмор#интересно#животные#пасха#шоу бизнес#комментарии#СССР#Украина#забавно#приколы
#история#Россия#люди#подборка#знаменитости#мемы#прикольные#звезды#криминал#сатира

На что жалуетесь?

Вернуться