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В сети появилось видео драки между жителем Воронежа и охранниками аэропорта «Шереметьево». Мужчина попытался пройти предполетный досмотр без очереди через неработающий металлоискатель, однако сотрудник аэропорта преградил ему путь. Пассажира это не смутило и он устроил драку.
У мужчины выявили признаки алкогольного опьянения и доставили в отдел полиции.
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Метки: Шереметьево аэропорт видео драка инцидент
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Но потом потихоньку оправились,
Навалились гурьбой, стали руки вязать,
И в конце уже все позабавились.(с)
А вот почему не работает вторая рамка и люди должны стоять в очереди?
С людьми надо по человечески обращаться и тогда они не буду превращаться в зверей.