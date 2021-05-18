В грузинском городе Дманиси несколько дней назад произошел конфликт между представителями азербайджанской диаспоры и сванами (грузинами, переселенными в регион из Сванетии). Все началось с того, что продавщица азербайджанского магазина отказалась продать пиво в долг грузинам. Вскоре на место прибыл владелец магазина и его разговор с разгоряченными горцами перерос в драку с участием нескольких родственников и друзей азербайджанца.

0