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Азербайджанцы и грузины устроили массовую драку из-за непроданного в долг пива

Азербайджанцы и грузины устроили массовую драку из-за непроданного в долг пива (1 фото + 1 видео)

Автор:
18 мая 2021 12:26
Метки: азербайджанцы   видео   грузия   драка   инцидент   конфликт   сваны   
574
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В грузинском городе Дманиси несколько дней назад произошел конфликт между представителями азербайджанской диаспоры и сванами (грузинами, переселенными в регион из Сванетии). Все началось с того, что продавщица азербайджанского магазина отказалась продать пиво в долг грузинам. Вскоре на место прибыл владелец магазина и его разговор с разгоряченными горцами перерос в драку с участием нескольких родственников и друзей азербайджанца.

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Метки: азербайджанцы   видео   грузия   драка   инцидент   конфликт   сваны   
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6k
Ivan 2 часа назад
Азербайджанцы и грузины устроили массовую драку из-за непроданного в долг пиваПосмотреть
Азербайджанцы и грузины устроили массовую драку из-за непроданного в долг пива
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37k
dima423 Минуту назад
деду в белой футболке больше всех досталось)) а так конечно эпичненькое месилово, приятно смотреть))
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1k
💰красава💰 12 минут назад
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2k
Дрочер Полоумный 15 минут назад
Новости среневековья
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1k
💰красава💰 16 минут назад
Напомнило.


Ссылка youtu.be
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2k
ддт 17 минут назад
А потом приехала грузинская полиция и ещё добавила азерам?
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27k
Игорь 45 минут назад
Времена контрастов - одни придумывают квантовый компьютер, а другие за пиво месятся...

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9k
harlamov 53 минуты назад
Самое интересное, что если бы сейчас был Советский союз, то и грузины и азербайджанцы и западные СМИ обвинили бы во всем тоталитарный коммунистический режим))
И то что пива при "совке" нет и народ дерется за право прибухнуть после работы. Что денег у рабочего класса нет, вот и вынуждены в дог просить. Что национальный вопрос остро стоит в Союзе. Грузины бы требовали независимости, изгнания азеров. Голос америки стонал бы о притеснении в СССР нац меньшинств... Короче вакханалия была бы полнейшей. А главное во всем виноват был бы Советский строй.
Интересно, что сейчас им мешает нормально жить?
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6
АлоКин 57 минут назад
Как они различают друг друга. Мне показалось в один момент свои своих же п...ть начали
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3k
Том Сойер Час назад

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27k
Fat Lynx Час назад
На 1м30 толстожопый Тор с кувалдой не вполне уверенно справился с помойкой
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32k
Alex Час назад
Восстание на планете обезьян
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2k
Enotko Ytko Час назад
рецепт - колючая проволока с током и наверное дуст
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794
Сергей Час назад
прочитал пост голосом Дроздова
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16k
Александр Сучков 2 часа назад
обычные разборки зверья в дикой природе...
клуб "В Мире Животных")))
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5k
Алексей 2 часа назад
Лол им же вообще аллах-бабах не велит употреблять) Еще бы битву за просроченную нарезку бекона на задворках пятерочки устроили) клоуны
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94
Елена Букреева Алексей Час назад
У грузин вроде православие. А вот азеры в основном мусульмане.
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1k
Нестор Петров 2 часа назад
в мире животных...
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