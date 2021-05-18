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В грузинском городе Дманиси несколько дней назад произошел конфликт между представителями азербайджанской диаспоры и сванами (грузинами, переселенными в регион из Сванетии). Все началось с того, что продавщица азербайджанского магазина отказалась продать пиво в долг грузинам. Вскоре на место прибыл владелец магазина и его разговор с разгоряченными горцами перерос в драку с участием нескольких родственников и друзей азербайджанца.
Сваны ушли, однако вскоре вернулись уже со своими родственниками и друзьями и разгромили магазин. Это привело к еще более масштабным столкновениям.
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И то что пива при "совке" нет и народ дерется за право прибухнуть после работы. Что денег у рабочего класса нет, вот и вынуждены в дог просить. Что национальный вопрос остро стоит в Союзе. Грузины бы требовали независимости, изгнания азеров. Голос америки стонал бы о притеснении в СССР нац меньшинств... Короче вакханалия была бы полнейшей. А главное во всем виноват был бы Советский строй.
Интересно, что сейчас им мешает нормально жить?
клуб "В Мире Животных")))