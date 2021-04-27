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Застрявшим на американских горках людям пришлось пешком спускаться с 65-метровой высоты

Застрявшим на американских горках людям пришлось пешком спускаться с 65-метровой высоты (1 фото + 1 видео)

Автор:
27 апреля 2021 09:44
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Реакция   англия   видео   инцидент   люди   происшествие   экстрим   
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В тематическом парке Blackpool Pleasure Beach, расположенном на северо-западе Англии, сломались американские горки. Вагонетка остановилась на самой высокой точке и людям пришлось спускаться с высоты 65 метров на своих двоих.

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Метки: Реакция   англия   видео   инцидент   люди   происшествие   экстрим   
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4  комментария
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13k
Serg2001 Час назад
Зато теперь могут хвастаться. Типа "вот все на тележках там катаются как лохи, а я пешком там гулял!"... )
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6k
Сгусток позитива 19 минут назад
за то какой вид открывается
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12k
Dobryi_KOT 55 минут назад
Когда ехали в Барселону, проезжали парк Порт Авентура. Я с дороги только посмотрел на эти горки, меня уже замутило. А здесь пешком (!) спускаться... Бррр.
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15k
Maks Es Час назад
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