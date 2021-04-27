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В тематическом парке Blackpool Pleasure Beach, расположенном на северо-западе Англии, сломались американские горки. Вагонетка остановилась на самой высокой точке и людям пришлось спускаться с высоты 65 метров на своих двоих.
Сотрудники парка помогли посетителям преодолеть особенно сложные отрезки пути и никто не пострадал.
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