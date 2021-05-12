Распухшая рука: девушка разыграла свою маму и показала её реакцию

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Девушка решила подшутить над своей мамой, устроив безобидный и запоминающийся розыгрыш. Приколистка сделала вид, что у нее проблемы с рукой и дождалась, когда женщина обратит на это внимание.
Мама, у меня распухла рука!
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