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Распухшая рука: девушка разыграла свою маму и показала её реакцию

Распухшая рука: девушка разыграла свою маму и показала её реакцию (1 фото + 1 видео)

Автор:
12 мая 2021 09:03
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   видео   мама   прикол   розыгрыш   рука   
586
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Девушка решила подшутить над своей мамой, устроив безобидный и запоминающийся розыгрыш. Приколистка сделала вид, что у нее проблемы с рукой и дождалась, когда женщина обратит на это внимание.

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Метки: Юмор   видео   мама   прикол   розыгрыш   рука   
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7k
Андрей А Час назад
И как всегда в финале дебильный смех
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11945 Минуту назад
Ссылка www.youtube.com
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459
vasilykopkov 24 минуты назад
Охрененно смешно.
Особенно матери...
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14
tutu Час назад
смех у нее заразительный, с ней долго поржать можно
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173
Андрей Час назад
Жесткий смех у неё...
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31k
Опаньки Час назад
Деградируют ...
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