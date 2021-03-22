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Розыгрыш известного британского шеф-повара Гордона Рамзи

Розыгрыш известного британского шеф-повара Гордона Рамзи (1 фото + 1 видео)

Автор:
22 марта 2021 09:40
Сообщество : Юмор
Метки: Гордон Рамзи   Юмор   видео   прикол   розыгрыш   яйцо   
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Знаменитый британский шеф-повар Гордон Рамзи стал жертвой розыгрыша со стороны своей дочери. Девушка предложила отцу увидеть фокус фокус с исчезновением яйца в бутылке с водой. На самом же деле она спрятала его в руку и стала ждать, пока доверчивый отец посмотрит в ёмкость.

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Метки: Гордон Рамзи   Юмор   видео   прикол   розыгрыш   яйцо   
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8  комментариев
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11k
alexis 2 часа назад
Если бы я так отца разыграл.....
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Нечаинка 6 минут назад
Подскажите, какая песня в ролике, пожалуйста.
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319
Алексей 10 минут назад
Как у них туго с юмором...
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15k
Lelik 11 минут назад
Гордон Рамзи- добрый парень, он ей ченить приготовит такое, что она с горшка три дня не слезет)))
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31k
Опаньки 40 минут назад
древнейшая, глупейшая и даже не шутка...
Мне бы батя за такое жопу ремнем раскрасил
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105
робт Час назад
когда не зареган в тиктоке, но нужно быть в тренде....
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3k
Ваник 2 часа назад
Вот так глупо лишиться наследства.))
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36k
dima423 2 часа назад
...беги дорогая беги...)
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