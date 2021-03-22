Розыгрыш известного британского шеф-повара Гордона Рамзи

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Знаменитый британский шеф-повар Гордон Рамзи стал жертвой розыгрыша со стороны своей дочери. Девушка предложила отцу увидеть фокус фокус с исчезновением яйца в бутылке с водой. На самом же деле она спрятала его в руку и стала ждать, пока доверчивый отец посмотрит в ёмкость.
Известный шеф-повар и шоумен не обидился на свою дочь и искренне посмеялся над своей доверчивостью.
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Мне бы батя за такое жопу ремнем раскрасил