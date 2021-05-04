FISHKINET
Сообщество Юмор 12210 постов • 2640 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Видео > Сообщество Юмор 
Девушка с голосом «Алисы» и таксист

Девушка с голосом «Алисы» и таксист (1 фото + 1 видео)

Автор:
04 мая 2021 08:39
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   алиса   видео   голос   голосовой помощник   прикол   розыгрыш   
1017
1
1
Пародирующая голос популярного голосового помощника девушка продолжает разыгрывать людей . В этот раз она подшутила над таксистом.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Юмор   алиса   видео   голос   голосовой помощник   прикол   розыгрыш   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
8
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
8  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
206
Дмитрий 43 минуты назад
Чего-то алис этих развелось слишком много в последнее время
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Dmitriy Минуту назад
Спасибо за ролик посмеялся от души
Вот только у меня Алиса выскочила на компе,и начала мне говорить что ругаться не хорошо
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
Мерзавец... 19 минут назад
Противная ботексная морда...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Алек Сандр Полчаса назад
Слабовата пародия....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Hairy. 53 минуты назад
Кому дама понравилась, ставим плюс, минус соответственно если не понравилась. Лично мне очень даже нра))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
ГородДомов 2 часа назад
девочка хорошенькая

..
о звонках ..
Мне показалось что у мужика ,которому она звонит , одинаковый голос и одинаковый смех ..во всех видео .
... это один и тот же мужик ???..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
66k
Пётровыч 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
«Это ниже дна». Звезды, которым пришлось пережить шантаж (10 фото) «Это ниже дна». Звезды, которым пришлось пережить шантаж (10 фото) Какая порода собак является самой умной? Какая порода собак является самой умной? Мужчина устроил курьезный розыгрыш для своей жены Мужчина устроил курьезный розыгрыш для своей жены Мужчина "отомстил" мороженщикам, которые любят шутить над покупателями Мужчина "отомстил" мороженщикам, которые любят шутить над покупателями Девушка с голосом «Алисы» разыграла продавца умной колонки Девушка с голосом «Алисы» разыграла продавца умной колонки Розыгрыш известного британского шеф-повара Гордона Рамзи Розыгрыш известного британского шеф-повара Гордона Рамзи
Alonso

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

643754



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
15 интересных фотографий из серии "Что будет, если..."
1
51
15 интересных фотографий из серии "Что будет, если..."
20+ фото, показывающих, как же удивительна мать-природа
6
58
20+ фото, показывающих, как же удивительна мать-природа
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Фермеры из Вьетнама построили Bugatti Chiron своей мечты из глины
0
14
Фермеры из Вьетнама построили Bugatti Chiron своей мечты из глины
Развод без согласия одного из супругов: нюансы и особенности процедуры
0
45
Развод без согласия одного из супругов: нюансы и особенности процедуры
«Это ниже дна». Звезды, которым пришлось пережить шантаж (10 фото)
«Это ниже дна». Звезды, которым пришлось пережить шантаж (10 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Да чего там мороженое а помните какой был вкусный гудрон
0
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#Россия#пасха#мемы#новости#прикольные#красота#питомцы#Фотографии.
#Юмор#интересно#прикол#подборка#шоу бизнес#позитив#природа#забавно#сатира#Разное
#картинки#факты#люди#животные#знаменитости#СССР#интересное#комментарии#фотографии#в мире

На что жалуетесь?

Вернуться