Девушка с голосом «Алисы» и таксист

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Пародирующая голос популярного голосового помощника девушка продолжает разыгрывать людей . В этот раз она подшутила над таксистом.
Присутствует ненормативная лексика.
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Новости партнёров
..
о звонках ..
Мне показалось что у мужика ,которому она звонит , одинаковый голос и одинаковый смех ..во всех видео .
... это один и тот же мужик ???..