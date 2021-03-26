Щенки решили поменяться мамами

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Щенки хаски и лабрадора решили, что у соседей всегда вкуснее и поменялись мамами на время кормежки. Взрослые собаки сделали вид, что все так и должно быть и не стали прогонять сорванцов.
Как говорится, лучше всего клюет на соседнем берегу. Особого внимания заслуживает такса, которая постоянно что-то разнюхивала.
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