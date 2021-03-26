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Щенки решили поменяться мамами

Щенки решили поменяться мамами (1 фото + 1 видео)

Автор:
26 марта 2021 09:48
Сообщество : Животные
Метки: Юмор   видео   мама   милота   прикол   собака   щенки   
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Щенки хаски и лабрадора решили, что у соседей всегда вкуснее и поменялись мамами на время кормежки. Взрослые собаки сделали вид, что все так и должно быть и не стали прогонять сорванцов.

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Метки: Юмор   видео   мама   милота   прикол   собака   щенки   
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5  комментариев
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5k
Olga Raudis Час назад
Все накормлены и обласканы. Какая разница? Однажды зашла за подругой на прогулку. У меня была кормящая сука ротвейлера. У ней колли со щенками примерно того же возраста. Щенки колли мою ротвейлерицу тут же облепили и высосали. Чего теряться, если дают?
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3k
newegg Olga Raudis 59 минут назад
Чего теряться, если дают?
Золотые слова!
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959
Dnd Полчаса назад
Повышение иммунитета бонусом
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4k
Tatyana Час назад
Для мамы нет чужих детей.
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