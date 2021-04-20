Мужчина "отомстил" мороженщикам, которые любят шутить над покупателями

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Покупатель повернул правила игры с мороженщиками, которые любят шутить над покупателями, в свою пользу. Он проделал тот же трюк, что и трюкачи, но со своими деньгами.
Ловкость рук и никакого мошенничества.
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