Мужчина устроил курьезный розыгрыш для своей жены

Мужчина решил разыграть свою жену, вернувшуюся домой с покупками. Женщина забрала из багажника сумки и уже собиралась двинуться в сторону дома, однако забыла, что у мужа есть второй комплект ключей от автомобиля.
Наблюдая за супругой со второго этажа, мужчина начал открывать багажник, вынуждая жену закрывать его и психовать.
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