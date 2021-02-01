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Мужчина устроил курьезный розыгрыш для своей жены

Мужчина устроил курьезный розыгрыш для своей жены (1 фото + 1 видео)

Автор:
01 февраля 2021 11:39
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   видео   жена   люди   прикол   розыгрыш   
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Мужчина решил разыграть свою жену, вернувшуюся домой с покупками. Женщина забрала из багажника сумки и уже собиралась двинуться в сторону дома, однако забыла, что у мужа есть второй комплект ключей от автомобиля.

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Метки: Юмор   видео   жена   люди   прикол   розыгрыш   
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6  комментариев
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3k
кто? кусто! ;-) 47 минут назад
плюсище!!! Вот для этого Фишки и созданы!
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Карл Фридрих фон Мюнхгаузен 16 минут назад
А люлей она ему пакетами потом не отвесила?
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173
WadDad 23 минуты назад
Нахрена он женился?! Дебил же ещё.
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кто? кусто! ;-) 48 минут назад
ржал как ненормальный!
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31k
Опаньки Час назад
зачем такое снимают (( кому это смешно (((
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Eugene Опаньки Секунду назад
мне смешно
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