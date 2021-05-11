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Если бы баги и глюки из видеоигр перенеслись в реальную жизнь

Если бы баги и глюки из видеоигр перенеслись в реальную жизнь (1 фото + 1 видео)

Автор:
11 мая 2021 09:25
Сообщество : Игромир
Метки: Юмор   баги   видео   глюки   игры   креатив   прикол   реклама   
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Креативная реклама сетей 5G от крупнейшего американского оператора связи Verizon, сюжет которой будет знаком многим геймерам. При её создании авторы наверняка вдохновлялись ошибками недавней игры Cyberpunk 2077.

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Метки: Юмор   баги   видео   глюки   игры   креатив   прикол   реклама   
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