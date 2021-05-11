Если бы баги и глюки из видеоигр перенеслись в реальную жизнь

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Креативная реклама сетей 5G от крупнейшего американского оператора связи Verizon, сюжет которой будет знаком многим геймерам. При её создании авторы наверняка вдохновлялись ошибками недавней игры Cyberpunk 2077.
В ролике есть всё, что не любят игроки на старте современных игр: баги с попаданием под текстуры и застреванием в них, размытые лица персонажей, исчезновение частей тела героев и многое другое.
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