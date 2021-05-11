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Неловкий разговор с сыном о сексе

Неловкий разговор с сыном о сексе (1 фото + 1 видео)

Автор:
11 мая 2021 11:26
Сообщество : Юмор
Метки: sketch   Юмор   видео   отец   прикол   разговор   сын   
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Отец решил поговорить с сыном о сексе, однако вскоре понял, что подобный разговор должен был состояться гораздо раньше.

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Метки: sketch   Юмор   видео   отец   прикол   разговор   сын   
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2  комментария
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Дмитрий Час назад
Х..... какая то. Не вижу, что здесь плюсовать... 15 человек не поняли, что под таким соусом подается "толерантная" точка зрения о том, что люди могут быть разных полов, а не только мужчина и женщина. И секс между бывает разный, например между мужиками и это нормально....Так что минус и только минус....
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Bass Дмитрий Час назад
Эммм.... хотел ответить на данное сообщение, но ... передумал. Кто умный - сам поймет. А кому мозги засрали - доказывать что-то бесполезно.
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