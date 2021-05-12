Капитан Джек Воробей уже не тот, что прежде

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Мужчина встретил на улицах города неадекватного парня, который своей походкой напоминал капитана Джека Воробья - главного героя фильмов «Пираты Карибского моря». Однако опьянен этот "капитан" был вовсе не ромом.
Капитан Крэк Воробей.
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