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Капитан Джек Воробей уже не тот, что прежде

Капитан Джек Воробей уже не тот, что прежде (1 фото + 1 видео)

Автор:
12 мая 2021 08:52
Сообщество : Юмор
Метки: видео   встреча   джек воробей   капитан джек воробей   наркоман   
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Мужчина встретил на улицах города неадекватного парня, который своей походкой напоминал капитана Джека Воробья - главного героя фильмов «Пираты Карибского моря». Однако опьянен этот "капитан" был вовсе не ромом.

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Метки: видео   встреча   джек воробей   капитан джек воробей   наркоман   
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AGold Час назад
морской кот укусил
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14k
speaktr-st Полчаса назад
Деппу походочку и манеры Капитана надо запатентовать. Его выписдили из франшизы, а он выпилит из франшизы свой образ.
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dima423 2 часа назад
вот до чего бабы Деппа довели своими разводами и предьявами)
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