Неожиданная встреча с глухарем на лесной дороге

На лесной дороге лыжник засмотрелся на глухаря и упал. Птице не понравилось, что любитель зимних видов спорта оказался на её территории и она попыталась прогнать парня.
Глухарь почти вплотную подошел к лыжнику и продемонстрировал себя во всей красе.
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