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Неожиданная встреча с глухарем на лесной дороге

Неожиданная встреча с глухарем на лесной дороге (1 фото + 1 видео)

Автор:
20 января 2021 09:27
Сообщество : Животные
Метки: видео   встреча   глухарь   животные   интересно   лес   птица   
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На лесной дороге лыжник засмотрелся на глухаря и упал. Птице не понравилось, что любитель зимних видов спорта оказался на её территории и она попыталась прогнать парня.

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Метки: видео   встреча   глухарь   животные   интересно   лес   птица   
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Элитный тигр 15 минут назад
Я один раз грибы собирал, глухарь из кустов в метре от меня взлетел, я чуть не кончил от неожиданности. Здоровый красавец был.
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