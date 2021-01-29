Позднее возвращение мужа домой после гулянки с друзьями

Когда возвращаешься домой ночью после гулянки с друзьями, а жена еще не спит и ждет тебя во всеоружии.
Знакомая многим мужьям и женам ситуация, блестяще воспроизведенная двумя котиками.
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Обняла, поцеловала и отправила спать.
Меня домой так же встречают.