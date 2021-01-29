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Сообщество Без кота и жизнь не та 792 поста • 359 подписчиков подписаться
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Позднее возвращение мужа домой после гулянки с друзьями

Позднее возвращение мужа домой после гулянки с друзьями (1 фото + 1 видео)

Автор:
29 января 2021 12:18
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Юмор   видео   встреча   кот   прикол   
6877
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Когда возвращаешься домой ночью после гулянки с друзьями, а жена еще не спит и ждет тебя во всеоружии.

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Метки: Юмор   видео   встреча   кот   прикол   
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9  комментариев
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27k
lem02 6 часов назад
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1k
fraxinus 3 часа назад
А что?

Обняла, поцеловала и отправила спать.

Меня домой так же встречают.
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517
RealNo 4 часа назад
Вспомнилос
:

Ссылка www.youtube.com
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1k
anatolis 4 часа назад
так это же игрища.
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1k
Владимир 4 часа назад
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69k
Иван 5 часов назад
Ссылка youtu.be
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10k
Андрей Ватрушкин 6 часов назад
Ссылка youtu.be
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25k
Федор 7 часов назад
Прям как в жизни))
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