Отомстил блохастым за всех сородичей

Во время прогулки с собаками мужчине повстречалось животное, похожее на кабаргу. Псы решили поближе познакомиться с парнокопытным, однако зверь оказался против и набросился на них.
Похоже, что в шоке были все: собаки от неожиданной взбучки, мужчина от происходящего, а дикое животное от собственной крутости.
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