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Отомстил блохастым за всех сородичей

Отомстил блохастым за всех сородичей (1 фото + 1 видео)

Автор:
26 января 2021 13:13
Сообщество : Животные
Метки: Реакция   видео   встреча   кабарга   люди   собака   собаки   
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Во время прогулки с собаками мужчине повстречалось животное, похожее на кабаргу. Псы решили поближе познакомиться с парнокопытным, однако зверь оказался против и набросился на них.

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Метки: Реакция   видео   встреча   кабарга   люди   собака   собаки   
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4  комментария
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8k
Kostick Полчаса назад
тому бэмби очень повезло с бобиками.
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rutt 54 минуты назад
Знатно пёселю в будку с двух копыт прилетело.
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6k
Nikita Час назад
А ведь по первому ещё и копытами мог вдарить пару раз....
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Михалыч Час назад
Скажу словами кота Матроскина.
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