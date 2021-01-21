Встреча четвероногого героя

Трехлетний полицейский пёс К-9 по кличке Арло был серьезно ранен преступником и перенес тяжелую операцию. Посмотрите, как его встречали полицейские из ветеринарной клиники.
Из тела пса извлекли две пули и он уже не сможет вернуться к службе. Одна из пуль попала в ногу, а вторая оказалась в области позвоночника.
Стрелявший в собаку мужчина также получил огнестрельное ранение и был доставлен в больницу в тяжёлом состоянии.
Стрелявший в собаку мужчина также получил огнестрельное ранение и был доставлен в больницу в тяжёлом состоянии.
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Собака умрет за хозяина ни секунды не сомневаясь.
Человек может избавиться от собаки, просто потому что надоела (но это НЕ человек).
Человек (хозяин) для собаки вся ее жизнь, собака для чнеловека (хозяина) всего лишь небольшая часть жизни.
Песелю здоровья и долгих лет!