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Встреча четвероногого героя

Встреча четвероногого героя (1 фото + 1 видео)

Автор:
21 января 2021 12:03
Сообщество : Животные
Метки: видео   встреча   добро   животные   пес   полиция   собака   сша   
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Трехлетний полицейский пёс К-9 по кличке Арло был серьезно ранен преступником и перенес тяжелую операцию. Посмотрите, как его встречали полицейские из ветеринарной клиники.

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Метки: видео   встреча   добро   животные   пес   полиция   собака   сша   
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Majul Полчаса назад
Люди не заслуживают собак.
Собака умрет за хозяина ни секунды не сомневаясь.
Человек может избавиться от собаки, просто потому что надоела (но это НЕ человек).
Человек (хозяин) для собаки вся ее жизнь, собака для чнеловека (хозяина) всего лишь небольшая часть жизни.

Песелю здоровья и долгих лет!
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