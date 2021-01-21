Встреча четвероногого героя

Из тела пса извлекли две пули и он уже не сможет вернуться к службе. Одна из пуль попала в ногу, а вторая оказалась в области позвоночника.



Стрелявший в собаку мужчина также получил огнестрельное ранение и был доставлен в больницу в тяжёлом состоянии.