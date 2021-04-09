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Сообщество Без кота и жизнь не та 858 постов • 372 подписчика подписаться
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Котенок нашел своего человека

Котенок нашел своего человека (1 фото + 1 видео)

Автор:
09 апреля 2021 09:32
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: видео   встреча   животные   кот   котенок   милота   
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Мужчина увидел на улице маленького, но уже потрепанного жизнью котенка и решил ему помочь. Он предложил бездомному животному залезть к нему в машину и тот сразу же согласился.

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Метки: видео   встреча   животные   кот   котенок   милота   
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2k
OLDer Полчаса назад
Хозяин нашел себе человека )))))))))
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8k
Кыся 46 секунд назад
Мужику плюс сто к карме!
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62
Sandmann 7 минут назад
Эх, как же жалко бездомных и голодных кисёнышей (они такие беззащитные)! С уважением отношусь к добрым людям, которые дают им шанс выжить, подобрав (покормив, помыв, пролечив...). Такие котики обязательно будут Вам благодарны своей милотой.
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122
Nevad Black 8 минут назад
повезло мужику. избранный теперь
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43k
zloykoyot 19 минут назад
Наш кот к дочери так же подошёл, на деревенском строительном рынке. Теперь такая нехилая тушка вымахала.
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9k
Kostick 41 минуту назад
милота какая)
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