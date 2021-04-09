Котенок нашел своего человека

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Мужчина увидел на улице маленького, но уже потрепанного жизнью котенка и решил ему помочь. Он предложил бездомному животному залезть к нему в машину и тот сразу же согласился.
Доброта спасет мир.
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