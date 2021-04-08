FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Животные 10034 поста • 1225 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Животные 
Не страшно увидеть скорпиона, страшно потерять его из виду

Не страшно увидеть скорпиона, страшно потерять его из виду (1 фото + 1 видео)

Автор:
08 апреля 2021 09:31
Сообщество : Животные
Метки: Скорпион   видео   встреча   номер   
320
1
1
Когда давно мечтал проснуться ночью под одеялом не один, но судьба тебя неправильно поняла.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Скорпион   видео   встреча   номер   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
8
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
8  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
8k
Lev Asriev 2 часа назад
Помню, дело было в Грузии. Гостил у знакомых, спал на балконе. Утром встаю, беру со стула джинсы, сую ногу в штанину и вижу, как из нее выпадает скорпион. С тех пор долго привычка держалась, встряхивать одежду.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Evil 9 минут назад
Помню, когда в Узбекистане жил как-то вечером снял ботинки и обнаружил под пяткой в ботинке раздавленного огромного паука. Хотя, может, не паук а фаланга была, за давностью не помню уже, но обосрался тогда знатно
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
783
Алексей Полчаса назад
В кровати или одежде обнаружить бы совсем не хотел, особенно агрессивный вид. А вот за стеклом вполне себе милашка!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Serg2001 44 минуты назад
Как-то на отдыхе у себя в номере обнаружил здоровенную сколопендру. Хорошо не убил. С помощью газетки на балкон её выгнал. Не знаю правда это или нет, но потом мне сказали, что я правильно сделал. Что типа перед смертью сколопендра какие-то феромоны выпускает. И потом на этом месте уже 5-6 сколопендр будет тусовать... )
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
abasg 46 минут назад
я живу там, где они водятся. Бздю их страшно... бывал в ситуациях как на видео. брр.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Minos Час назад
Ссылка coub.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
30k
KiploksAKS 2 часа назад
Для поиска скорпионов нужно иметь ультрафиолетовый фонарик.
Ссылка youtu.be

Заодно можно проверить, действительно ли постельное бельё - чистое.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Serg2001 KiploksAKS 53 минуты назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Microsoft продолжает издеваться над Apple iPad Pro (видео) Microsoft продолжает издеваться над Apple iPad Pro (видео) Отомстил блохастым за всех сородичей Отомстил блохастым за всех сородичей "Проблема небольшая у нас": неожиданный гость в подъезде "Проблема небольшая у нас": неожиданный гость в подъезде Позднее возвращение мужа домой после гулянки с друзьями Позднее возвращение мужа домой после гулянки с друзьями Встреча четвероногого героя Встреча четвероногого героя Ужас на крыльях ночи: летучие мыши поселились под оконным отливом Ужас на крыльях ночи: летучие мыши поселились под оконным отливом
Mr.Adamson

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

955676



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Черный юмор с нотками расизма, который не должен был никого задеть и оскорбить
3
102
Черный юмор с нотками расизма, который не должен был никого задеть и оскорбить
Отец избил водителя, который чуть не сбил его с ребенком на пешеходном переходе
2
270
Отец избил водителя, который чуть не сбил его с ребенком на пешеходном переходе
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Именные номера Porsche в Гонконге. Ярмарка Тщеславия или миллионы долларов за номер
1
6
Именные номера Porsche в Гонконге. Ярмарка Тщеславия или миллионы долларов за номер
Сохнут листья у спатифиллума: что провоцирует проблему, и как спасти «женское счастье»?
0
2
Сохнут листья у спатифиллума: что провоцирует проблему, и как спасти «женское счастье»?
Microsoft продолжает издеваться над Apple iPad Pro (видео)
Microsoft продолжает издеваться над Apple iPad Pro (видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#прикол#подборка#сша#люди#криминал#фильм#позитив#СССР#на различный вкус
#Юмор#история#интересное#факты#прикольные#природа#китай#полезно#фотографии#Фотографии.
#интересно#животные#кино#Разное#Россия#в мире#комментарии#смешные#фильмы#собака

На что жалуетесь?

Вернуться