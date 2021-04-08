Не страшно увидеть скорпиона, страшно потерять его из виду

320
1
1
Когда давно мечтал проснуться ночью под одеялом не один, но судьба тебя неправильно поняла.
Видео содержит ненормативную лексику.
Источник:
Ссылки по теме:
- Мужчина вскрыл дверь номера в отеле, используя меню из пиццерии
- Неожиданная встреча с глухарем на лесной дороге
- Встреча четвероногого героя
- Отомстил блохастым за всех сородичей
- "Отличный" вид из окна гостиничного номера
20
Понравилось20
Новости партнёров
Загрузка...
Заодно можно проверить, действительно ли постельное бельё - чистое.