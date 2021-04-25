Занимательное видео о трудностях погрузки хрупких предметов

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Небольшая, но увлекательная история о том, как двое мужчин решили перевезти огромный сосуд на весьма скромном транспортном средстве.
С завидным упорством они разными методами пытались достичь желаемого результата. В прочем, финал был предсказуем и ожидаем.
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