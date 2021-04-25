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Занимательное видео о трудностях погрузки хрупких предметов

Занимательное видео о трудностях погрузки хрупких предметов (1 фото + 1 видео)

Автор:
25 апреля 2021 16:17
Сообщество : Юмор
Метки: Негабарит   Юмор   видео   керамика   кувшин   негабаритный груз   перевозка   
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Небольшая, но увлекательная история о том, как двое мужчин решили перевезти огромный сосуд на весьма скромном транспортном средстве.

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Метки: Негабарит   Юмор   видео   керамика   кувшин   негабаритный груз   перевозка   
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7k
Cornho Час назад
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Ссылка youtu.be
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13k
Аристарх Похер 18 минут назад
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667
zeros68 21 минуту назад
- Малыш ты видел? Она все таки упала! Бах и вдребезги..
-Ага. Вот интересно что скажет папа..
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13k
куджо Полчаса назад
Постановка, оператор какой-то о куда то втроём то легче но... Последние кадры выдали весь отъ.ебись процесса
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9k
Михалыч 36 минут назад
Какой замысловатый метод разбить вазу.
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206
Сергей Ковалев 49 минут назад
Тупой и еще тупей
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55
Павел Емцов 58 минут назад
Впрочем
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9k
Бендер Родригес Час назад
Редкостные дебилы. Его надо было на дно поставить и полуповоротами затащить на мопед. Так бы они не только его разбили бы, на первом повороте, но и эту грëбаную табуретку, а если бы повезло, то и рукожопа за рулëм. А так им только хозяин котелка вломил, а дебильных мыслей и способов их реализаций, у них в головешках не убавилось.
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11k
поручик Ржевский Час назад
Ссылка www.youtube.com
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3k
Кистень поручик Ржевский 15 минут назад
М-415 - редкая машина! С детства помню этот фильм. Запомнил только из-за машины!
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1k
Михалыч Час назад
Мне кажется, что они изначально хотели его разбить. Просто выбрали странный способ )))
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1k
GUSAR Час назад
Красавцы!
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