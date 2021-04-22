FISHKINET
Лента лучших мемов на Фишках
Сообщество Криминал 575 постов • 242 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Видео > Сообщество Криминал 
Мужчина заставил грабителя визжать от страха

Мужчина заставил грабителя визжать от страха (1 фото + 1 видео)

Автор:
22 апреля 2021 10:39
Сообщество : Криминал
Метки: Юмор   видео   грабитель   криминал   ограбление   прикол   сша   
1460
1
1
В Сан-Леандро, Калифорния, США, молодые и дерзкие бандиты решили ограбить прохожего, однако он оказался крепким орешком. Мужчина бросил одного из грабителей на дорогу и заставил его буквально визжать от страха.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Криминал"
Метки: Юмор   видео   грабитель   криминал   ограбление   прикол   сша   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
22
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
22  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
7k
Majul Час назад
Обезьяна писклявая. Эти двое еще по-моему даже не эволюционировали.

А мужик молодец. Только надо было посильнее всечь, слишком мягенько он его.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 4 ответа
39k
Войнов 13 секунд назад
Похоже, после такого приговора полицейскому, амеры умоются.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
sanchesS80 7 минут назад
Второй чувак так обделался что даже не попробовал пистолет поднять.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Петрович 7 минут назад
Ай хорош парень, хорош. Ниггер сразу вспомнил, как его предков учили уму-разуму на плантациях. BLM куле-ж
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Plan 15 минут назад
Нигеры они такие нигеры...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Ratibor 24 минуты назад
Зубы на бордюр, мать твою!!!!
На бордюр черномазый!!!
А теперь грызи....

®"Американская история Х"...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Сгусток позитива Полчаса назад
мало он ем всёк...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Serj81 Полчаса назад
Как свинья завизжал, чмошник
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Nikita 51 минуту назад
Мне показалось или второй крикнул "Ты чё делаешь?!"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
khvatich Nikita 41 минуту назад
Не показалось.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Artem Nikita 13 минут назад
Типо:
"Ты чего, новости не смотришь?! у нас же режим блеклайфсметтер же, нетолерантное ты чудище!!"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Андрей Еделькин Час назад
Наверное орал что жизнь черных то же важны
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Дмитрий Андрей Еделькин Час назад
Только очень быстро. Да и дикция страдает явно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Андрей Ватрушкин Час назад
"Справедливый суд" нападавших признает потерпевшими, а жертву тем самым преступником. Пока тебя не убили, защищаться ты не должен.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
163
Sandmann Час назад
Уважуха!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
ГородДомов Час назад
я маленький был .. мы с бабушкой ездили на рынок поросят покупать..
эти поросята так же визжали
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
647
Злодей Час назад
так можно лет на 40 присесть...Или сколько там полицейскому то дали.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Lilian 2 часа назад
Ещё один хочет "пожертвовать своей жизнью ради справедливости"©.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Женщина по ошибке отправила рабочим свое обнаженное фото (3 фото) Женщина по ошибке отправила рабочим свое обнаженное фото (3 фото) Мужчина "отомстил" мороженщикам, которые любят шутить над покупателями Мужчина "отомстил" мороженщикам, которые любят шутить над покупателями Смелые маленькие собаки прогнали забравшегося в дом хозяев медведя Смелые маленькие собаки прогнали забравшегося в дом хозяев медведя Не фартануло: неудачное ограбление ювелирного салона Не фартануло: неудачное ограбление ювелирного салона Дерзкое ограбление ювелирного магазина Дерзкое ограбление ювелирного магазина Земля в иллюминаторе: кот оказался в ловушке своего лотка Земля в иллюминаторе: кот оказался в ловушке своего лотка
mindflixx

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

750434



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Прошёл 40 километров в поисках людей
3
34
Прошёл 40 километров в поисках людей
Гифки
1
34
Гифки
﻿
Набирающие популярность в сообществах
В связи с чем во время занятий спортом закладывает уши?
0
2
В связи с чем во время занятий спортом закладывает уши?
Идеально для зомби-апокалипсиса: канадский броневик Gurkha за 30 миллионов
0
31
Идеально для зомби-апокалипсиса: канадский броневик Gurkha за 30 миллионов
Женщина по ошибке отправила рабочим свое обнаженное фото (3 фото)
Женщина по ошибке отправила рабочим свое обнаженное фото (3 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Ребенок из Красной книги
0
7

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#животные#аварии#авто аварии#дтп#сша#в мире#навальный#истории
#Юмор#история#люди#подборка#прикол#СССР#автомир#города#путешествие#кино
#интересно#отдых#красота#Россия#интересное#полиция#природа#картинки#дети#новости

На что жалуетесь?

Вернуться