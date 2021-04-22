Мужчина заставил грабителя визжать от страха

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В Сан-Леандро, Калифорния, США, молодые и дерзкие бандиты решили ограбить прохожего, однако он оказался крепким орешком. Мужчина бросил одного из грабителей на дорогу и заставил его буквально визжать от страха.
Оказавшийся на дороге преступник начал визжать словно поросенок. Видео рекомендуется смотреть со звуком.
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А мужик молодец. Только надо было посильнее всечь, слишком мягенько он его.
На бордюр черномазый!!!
А теперь грызи....
®"Американская история Х"...
"Ты чего, новости не смотришь?! у нас же режим блеклайфсметтер же, нетолерантное ты чудище!!"
эти поросята так же визжали