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6-летняя немецкая овчарка по кличке Денвер, проживающая в Нашвилле, штат Мичиган, США, очень сильно удивила свою владелицу, когда внезапно залезла в переноску для щенка.
Пишет хозяйка собаки:
"Я пыталась загнать своего 2-летнего пса Хагена (Hagen) в переноску, прежде чем разместить в маленькой переноске своего 10-недельного щенка Лоркана. Моя 6-летняя немецкая овчарка по кличке Денвер тоже решила залезть в переноску, но выбрала явно не свой размер.
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