"Я пыталась загнать своего 2-летнего пса Хагена (Hagen) в переноску, прежде чем разместить в маленькой переноске своего 10-недельного щенка Лоркана. Моя 6-летняя немецкая овчарка по кличке Денвер тоже решила залезть в переноску, но выбрала явно не свой размер.