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Немецкая овчарка рассмешила хозяйку, когда залезла в переноску для щенка

Немецкая овчарка рассмешила хозяйку, когда залезла в переноску для щенка (1 фото + 1 видео)

Автор:
22 апреля 2021 11:11
Сообщество : Животные
Метки: Юмор   видео   животные   курьезы   нашвилл   переноска   собака   сша   
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6-летняя немецкая овчарка по кличке Денвер, проживающая в Нашвилле, штат Мичиган, США, очень сильно удивила свою владелицу, когда внезапно залезла в переноску для щенка.

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Метки: Юмор   видео   животные   курьезы   нашвилл   переноска   собака   сша   
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2  комментария
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40k
Александр 50 минут назад
Вот это новость - вот это смешно, час уже ржу. Хорошо что запостила хозяйка это, а то бы мы никогда не узнали....
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1k
satra Александр Полчаса назад
Это просто у тебя собакена нет :)
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