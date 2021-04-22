Спокойный Димон и горящая розетка

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В доме у молодых людей заискрила и загорелась розетка. Началась суматоха, однако один из парней отнёсся к происходящему с максимальным спокойствием.
Присутствует ненормативная лексика.
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