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Спокойный Димон и горящая розетка

Спокойный Димон и горящая розетка (1 фото + 1 видео)

Автор:
22 апреля 2021 12:32
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   видео   димон   огонь   прикол   розетка   
286
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В доме у молодых людей заискрила и загорелась розетка. Началась суматоха, однако один из парней отнёсся к происходящему с максимальным спокойствием.

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Метки: Юмор   видео   димон   огонь   прикол   розетка   
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5  комментариев
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40k
Александр 57 минут назад
Просто это не его хата )
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88k
сапер Водичка 3 минуты назад
Ты, Димон, будь мужиком Как говно не кисни Если чё случится вдруг, Не стесняйся, свистни!
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18k
Аня 12 минут назад
А это кот Димона
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7k
Tamdima 37 минут назад
При пожаре выносить первым. (С)
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18k
Андрей Иванов 49 минут назад
Куча дебилов
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Forestdude

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