Как выглядел бы клип "Daddy cool" группы Boney M без музыки

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Многие знают группу Boney M и наверняка помнят их клип на песню "Daddy cool". Ютубер Mario Wienerroither переозвучил отрывок из клипа и показал, как он выглядел бы без музыки.
При просмотре создаётся ощущение, что звуковой фон при записи оригинального клипа и правда был таким, каким он здесь представляется.
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Метки: Boney m Юмор без музыки видео прикол
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