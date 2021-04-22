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Как выглядел бы клип "Daddy cool" группы Boney M без музыки

Как выглядел бы клип "Daddy cool" группы Boney M без музыки (1 фото + 1 видео)

Автор:
22 апреля 2021 11:42
Сообщество : Юмор
Метки: Boney m   Юмор   без музыки   видео   прикол   
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Многие знают группу Boney M и наверняка помнят их клип на песню "Daddy cool". Ютубер Mario Wienerroither переозвучил отрывок из клипа и показал, как он выглядел бы без музыки.

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Метки: Boney m   Юмор   без музыки   видео   прикол   
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1  комментарий
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Андрей 2 часа назад
Ну кстати без музыки тоже не плохо.
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