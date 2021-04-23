И зачем все усложнять?

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Многие люди любят смотреть всевозможные лайфхаки в интернете и использовать часть из них в быту. Однако не все лайфхаки одинаково полезны. Перед вами подборка роликов с юмористом Khabane lame , который высмеивает идиотские лайфхаки и хитрости из сети.
Любите ли вы лайфхаки так, как этот парень? Ох уж эти хитрости из интернета.
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я на это повелся
он что не сидит?
я думаю это нужно срочно исправить!
все нигеры в США должны сидеть