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И зачем все усложнять?

И зачем все усложнять? (1 фото + 1 видео)

Автор:
23 апреля 2021 08:55
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   видео   интернет   лайфхак   лайфхаки   прикол   хитрости   
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Многие люди любят смотреть всевозможные лайфхаки в интернете и использовать часть из них в быту. Однако не все лайфхаки одинаково полезны. Перед вами подборка роликов с юмористом Khabane lame , который высмеивает идиотские лайфхаки и хитрости из сети.

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Метки: Юмор   видео   интернет   лайфхак   лайфхаки   прикол   хитрости   
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12k
gavrosh День назад
Нига красава
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4k
Сергей Борисов Минуту назад
Парень молча показал, что лайфXYякеров ещё на долгие годы запасено. Печально, что есть ощущение, что эти чудаки лишь прибавляются числом...
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12k
Пук Полчаса назад
Интересно, за то видео, где он (негр) чистит и ест банан, толерасты его уже забанили?:)
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56
Алексей Ш 2 часа назад
СРАНЫЕ лайфхак (еры) над вами негр ПРОСТО РЖЕТ !!! НУУУ ТУПЫЫЫЕЕЕ
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551
Бэмсяра 2 часа назад
ну вот есть же и нормальные негроиды, абсолютно адекватный человек, а не те обезьяны, что скачут и грабят магазины, прикрываясь тем, что их предки когда то были в рабстве, но при этом уезжать на историческую родину никто из них не хочет.
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2k
leto2016 4 часа назад
топовый нигга
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10k
net 4 часа назад
Последняя самая угарная))
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182k
WolF 4 часа назад
Мне понравилось ! Парень действительно, остроумный, а расистские замечания отвратительны.
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18k
Mexanik79 5 часов назад
Обезьянка познаёт мир все нормально.
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3k
Арт 6 часов назад
Видео стебное...... Двери обстреляны)))) видно, что пацанчик живёт не скучно, на полную))))
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8k
GRuslan 7 часов назад
Ему белые подсказали, вряд ли он сам догадался.
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122
Arti 10 часов назад
парень молодец конечьно, но откуда в африке вода? непонятно, африканцы осудат
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2k
Красаучег) 11 часов назад
Бл#ть поржал)))
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8k
Павел 12 часов назад
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−4
Е2е4 12 часов назад
Это так элементарно, можт к нам, в гос дуру?А то сидят нахлебники бестолку.
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1k
Педигри 13 часов назад
Еще один лайфхак: стакан без ручки предназначен для холодных напитков.
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17k
Anna Педигри 10 часов назад
стакан с ручкой - это бокал или чашка. возьмите стул. присаживайтесь.
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9k
Максим Anna 8 часов назад
У бокала нет ручки, она есть у кружки. На выход)
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8k
GRuslan Anna 7 часов назад
На стул садятся, а не присаживаются как многие считают.
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495
Николай Величко GRuslan 4 часа назад
распологайтесь)
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29
Karlson Roof 14 часов назад
Ура! Умный нигер!! Правда не могу понять почему я так радуюсь
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2k
Frank Borman 14 часов назад
Лайфхаки - это кульно. Если хакать лайф, то можно сделать ее изи. А изи лайф - это эйм всех рашшинцев.
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236
BHU1004 15 часов назад
Этот негр из орангутанов произошел. Явно умнее БЛМщиков.
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−18
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−327
Vovan 16 часов назад
оранжевая рубашка заключенного
я на это повелся
он что не сидит?

я думаю это нужно срочно исправить!
все нигеры в США должны сидеть
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