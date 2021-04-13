В США мужчина открыл огонь по остановившему его полицейскому

669
1
1
Автомобильный регистратор запечатлел последние минуты жизни американского полицейского Дэриана Джэротта из штата Нью-Мексико. Он остановил автомобиль из-за темной тонировки и попросил водителя Омара Куэва предоставить документы на машину, права и страховку. Мужчина не смог предъявить все документы, и полицейский предложил ему проследовать в патрульный автомобиль. 39-летний Куэва вышел из машины и открыл по офицеру огонь из винтовки AR-15.
Страж правопорядка скончался на месте. Вскоре началась погоня, в ходе которой злоумышленник отстреливался от преследующих его полицейских. В конечном итоге он был настигнут и умер от полученных огнестрельных ранений.
Инцидент произошел 4 февраля, однако кадры были обнародованы лишь на днях. У погибшего полицейского остались трое детей и беременная жена.
Смотреть с 3:00
Инцидент произошел 4 февраля, однако кадры были обнародованы лишь на днях. У погибшего полицейского остались трое детей и беременная жена.
Смотреть с 3:00
Источник:
Ссылки по теме:
- Одно из самых глупых ограблений, попавших на видео
- Вооруженная ножом американка неожиданно напала на полицейского
- Голубиные разборки на улицах Нью-Йорка
- Захват заложника в американской тюрьме и наведение порядка
- Преступник решил заправить свой автомобиль во время погони
Метки: видео криминал полицейский преступник сша
32
Понравилось32
Новости партнёров
Загрузка...
Его таранят, а у него уже дверь приоткрыта. Машина ещё не остановилась - он уже выпрыгивает и набегая стреляет...
у них в стране вооружен каждый второй
а копы по одиночке ездят