В США мужчина открыл огонь по остановившему его полицейскому

Страж правопорядка скончался на месте. Вскоре началась погоня, в ходе которой злоумышленник отстреливался от преследующих его полицейских. В конечном итоге он был настигнут и умер от полученных огнестрельных ранений.



Инцидент произошел 4 февраля, однако кадры были обнародованы лишь на днях. У погибшего полицейского остались трое детей и беременная жена.



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