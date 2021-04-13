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В США мужчина открыл огонь по остановившему его полицейскому

В США мужчина открыл огонь по остановившему его полицейскому (1 фото + 1 видео)

Автор:
13 апреля 2021 10:35
Сообщество : Криминал
Метки: видео   криминал   полицейский   преступник   сша   
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Автомобильный регистратор запечатлел последние минуты жизни американского полицейского Дэриана Джэротта из штата Нью-Мексико. Он остановил автомобиль из-за темной тонировки и попросил водителя Омара Куэва предоставить документы на машину, права и страховку. Мужчина не смог предъявить все документы, и полицейский предложил ему проследовать в патрульный автомобиль. 39-летний Куэва вышел из машины и открыл по офицеру огонь из винтовки AR-15.

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Метки: видео   криминал   полицейский   преступник   сша   
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12  комментариев
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31k
Alex 59 минут назад
Вот гнида, из под тишка шмалять стал в копа. Хорошо, хоть замочили ублюдка.
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7k
Otium7 5 минут назад
Он ещё и атакует...
Его таранят, а у него уже дверь приоткрыта. Машина ещё не остановилась - он уже выпрыгивает и набегая стреляет...
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1k
GUSAR Otium7 45 секунд назад
Он понимал что ему нечего терять.
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3k
Едондер пуп 19 минут назад
Чьи ливс теперь будут мэттер?
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5k
Pashuta Полчаса назад
Омар... Какое истинно американское имя...
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3k
Юрий Злой 41 минуту назад
вот сколько смотрю и поражаюсь, я думал это только в фильмах так
у них в стране вооружен каждый второй
а копы по одиночке ездят
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33k
AGM 46 минут назад
А вы ещё удивляетесь почему копы в штатах всегда готовы стрелять. Потому что на руках у людей много оружия. И такие случаи как на видео увы не редкость.
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16k
Юрий 47 минут назад
Ну и как вам это, адепты свободной продажи оружия?
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13k
Booka1a Юрий Полчаса назад
у нас и так оружие в относительно свободной продаже. получи охотничий билет и иди в магазин. в свободной продаже нету короткоствольного оружия, которое можно носить в сумке или даже в кармане. и это правильно, на мой взгляд, особенно учитывая дичь с превышением допустимой степени самообороны, лучше иметь травмат и перцовку
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4k
x3matic 48 минут назад
Ублюдок.
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39k
parallax 58 минут назад
Опять чебурек.
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9k
Алексей Час назад
Чем думал то,стрелок херов
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