Маргарита Юдина: что стало с женщиной, которую пнули ногой на митинге

Кто такая Маргарита Юдина, сколько ей лет, откуда она? Что случилось с Юдиной на акции протеста 23 января в Санкт-Петербурге? Какие травмы получила женщина, сколько времени провела в больнице?...