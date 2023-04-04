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Хоть инвалидность не оформил. Но это не точно.
Суровый американский коп не стал церемониться с непослушной дамой. Это осталось за рамками видео - скорее всего, она подняла на него руку, а он не растерялся и швырнул её на асфальт. В нём погиб чемпион ММА, не иначе.
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Хорошо, если женщина отделается одними ушибами, а не сломанным копчиком или разрывом селезёнки. После такого броска может быть всё, что угодно.
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Метки: США больница бросок видео женщина инвалидность полицейский
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