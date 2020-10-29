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Преступник решил заправить свой автомобиль во время погони

Преступник решил заправить свой автомобиль во время погони (1 фото + 1 видео)

Автор:
29 октября 2020 08:22
Сообщество : Автомир
Метки: Лос-Анджелес   видео   заправка   криминал   погоня   полиция   сша   
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Оторвавшийся от полицейских вор заехал на заправку и решил проблему нехватки топлива в автомобиле как и все обычные люди. Он вышел из машины, заплатил кассиру и заправился, а затем продолжил побег.

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Метки: Лос-Анджелес   видео   заправка   криминал   погоня   полиция   сша   
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1  комментарий
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Элек Мек 24 минуты назад
Такой захватывающей погони в жизни не видывал.
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