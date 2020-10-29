Преступник решил заправить свой автомобиль во время погони

Оторвавшийся от полицейских вор заехал на заправку и решил проблему нехватки топлива в автомобиле как и все обычные люди. Он вышел из машины, заплатил кассиру и заправился, а затем продолжил побег.
Мужчина совершил кражу в магазине инструментов для ремонта в Лос-Анджелесе. Удалось ли полицейским его поймать – неизвестно.
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