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Сообщество Жизнь в США 607 постов • 207 подписчиков подписаться
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Вооруженная ножом американка неожиданно напала на полицейского

Вооруженная ножом американка неожиданно напала на полицейского (1 фото + 1 видео)

Автор:
20 февраля 2021 10:31
Сообщество : Жизнь в США
Метки: видео   инцидент   мать   нападение   полицейский   полиция   сша   
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Житель штата Калифорния, США, позвонил в службу 911 и рассказал, что видел женщину с детьми в опасной близости от проезжей части. При встрече с прибывшими на место стражами правопорядка женщина начала скандалить, достала нож и попыталась ударить полицейского.

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Метки: видео   инцидент   мать   нападение   полицейский   полиция   сша   
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23  комментария
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6k
Михаил Филиппов Час назад
Убить женщину на глазах детей? 2 взрослых мужика на столько обоссались, что не могли както иначе решить? по ногам там стрелять и т.п. Наши вот при всей нелюбви наших граждан никогда так бы не сделали. тетка явно не в адеквате

На сколько все таки прогнили американцы. Ссыкливые животные.
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9k
Агент Безопасной Национальности Минуту назад
"в условиях интенсивного движения."
===============
О как! Это у них называется интенсивным?
Пипец, что у людей в головах? Баба шла по правилам - в отсутствии тротуара шла по обочине навстречу движению. И тут нА тебе! Стукачок попался бдительный...
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41k
Митрий 6 минут назад
Обезьяна взбесилась, обезьяну успокоили.
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60k
Доктор Джонс 12 минут назад
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65k
Пётровыч 13 минут назад
Бедные дети. Надеюсь им найдут хорошую семью, где будут адекватные родители.
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3k
Шура ОсЕчкин 46 минут назад
Ужас какой....застрелить мать на глазах ее детей....
Да...она погналась с ножом за полицейским...
Но! Полицаев было двое
Вполне могли обойтись без стрельбы на поражение.
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52k
pynh Шура ОсЕчкин 41 минуту назад
а зачем обходится? она дикая - туда ей и дорога.
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1k
Дмитрий Шура ОсЕчкин 12 минут назад
А могли и не обойтись. Собственно и не обошлись. По тому, что не чего бегать за полицейскими с ножом.
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3k
Shtoppi 53 минуты назад
После того как копы завалили мамашу на глазах у ее детей, как думаете, будут они копов жаловать когда вырастут в каком-нибудь вонючем приюте по протекции местных соц. служб?
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52k
pynh Shtoppi 36 минут назад
Нужно было чтобы их мамаша пырнула копа?
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10k
ЕвгенийДончак 55 минут назад
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6k
Lev Asriev 57 минут назад
Я понимаю, что полицейский действовал в рамках закона и правомерно применил оружие. Но выстрелить пять раз в женщину, на глазах её детей, которая даже с катаной, вряд ли была опасна двум здоровым лосям в полной полицейской амуниции...
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52k
pynh Lev Asriev Полчаса назад
А нужно было проверить насколько она опасна? Вряд ли у нее есть нож, вряд ли она пустит его в ход, вряд ли побежит за ментом...
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7k
Шурум-бурум 59 минут назад
сумасшедшая наркоманка... биомусор
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35k
dima423 Час назад
ну у бабы крыша поехала походу совсем... Я думаю конечно можно было и не на поражение стрелять, но уж как вышло, в принципе сама виновата во всем, и к ментам думаю претензий не будет
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