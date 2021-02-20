Вооруженная ножом американка неожиданно напала на полицейского

Правоохранительные органы обнародовали кадры фатального инцидента, произошедшего 4 февраля в Калифорнии – штате, расположенном на западе США.



По данным, опубликованным окружным офисом шерифа, в службу 911 обратился очевидец, сообщивший, что заметил женщину с детьми в опасной близости от проезжей части "в условиях интенсивного движения".



Патрульные, приехавшие на указанное место для проверки поступившего сигнала, действительно обнаружили мать с двумя детьми. При появлении стражей порядка, женщина достала нож и заявила, что не отдаст своих детей.



После непродолжительных переговоров, в ходе которых стороны не смогли достичь компромисса, вооруженная дама погналась за полицейским, и его напарник открыл огонь на поражение.



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