Вооруженная ножом американка неожиданно напала на полицейского

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Житель штата Калифорния, США, позвонил в службу 911 и рассказал, что видел женщину с детьми в опасной близости от проезжей части. При встрече с прибывшими на место стражами правопорядка женщина начала скандалить, достала нож и попыталась ударить полицейского.
Правоохранительные органы обнародовали кадры фатального инцидента, произошедшего 4 февраля в Калифорнии – штате, расположенном на западе США.
По данным, опубликованным окружным офисом шерифа, в службу 911 обратился очевидец, сообщивший, что заметил женщину с детьми в опасной близости от проезжей части "в условиях интенсивного движения".
Патрульные, приехавшие на указанное место для проверки поступившего сигнала, действительно обнаружили мать с двумя детьми. При появлении стражей порядка, женщина достала нож и заявила, что не отдаст своих детей.
После непродолжительных переговоров, в ходе которых стороны не смогли достичь компромисса, вооруженная дама погналась за полицейским, и его напарник открыл огонь на поражение.
Нетерпеливым смотреть с 1:25
По данным, опубликованным окружным офисом шерифа, в службу 911 обратился очевидец, сообщивший, что заметил женщину с детьми в опасной близости от проезжей части "в условиях интенсивного движения".
Патрульные, приехавшие на указанное место для проверки поступившего сигнала, действительно обнаружили мать с двумя детьми. При появлении стражей порядка, женщина достала нож и заявила, что не отдаст своих детей.
После непродолжительных переговоров, в ходе которых стороны не смогли достичь компромисса, вооруженная дама погналась за полицейским, и его напарник открыл огонь на поражение.
Нетерпеливым смотреть с 1:25
Пострадавшая, впоследствии опознанная, как 33-летняя Ариэлла Кроуфорд, скончалась в больнице через несколько часов, дети не пострадали.
В настоящее время члены специальной комиссии проводят разбирательство, по результатам которого будет дана правовая оценка действиям сотрудников правоохранительных органов и правомерности применения ими табельного оружия на поражение.
В настоящее время члены специальной комиссии проводят разбирательство, по результатам которого будет дана правовая оценка действиям сотрудников правоохранительных органов и правомерности применения ими табельного оружия на поражение.
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На сколько все таки прогнили американцы. Ссыкливые животные.
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О как! Это у них называется интенсивным?
Пипец, что у людей в головах? Баба шла по правилам - в отсутствии тротуара шла по обочине навстречу движению. И тут нА тебе! Стукачок попался бдительный...
Да...она погналась с ножом за полицейским...
Но! Полицаев было двое
Вполне могли обойтись без стрельбы на поражение.