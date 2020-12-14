Одно из самых глупых ограблений, попавших на видео

Грабитель сел в такси как обычный пассажир и, выждав момент, забрал у пожилого таксиста деньги и мобильный телефон. Однако вооруженный преступник не подозревал, что позади такси в этот момент стоит полицейская машина.
Инцидент с очень глупым 18-летним грабителем произошел несколько лет назад в городе Рединг, штат Пенсильвания, США.
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