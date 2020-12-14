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Одно из самых глупых ограблений, попавших на видео

Одно из самых глупых ограблений, попавших на видео (1 фото + 1 видео)

Автор:
14 декабря 2020 09:52
Сообщество : Криминал
Метки: видео   карма   криминал   ограбление   преступление   преступник   сша   
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Грабитель сел в такси как обычный пассажир и, выждав момент, забрал у пожилого таксиста деньги и мобильный телефон. Однако вооруженный преступник не подозревал, что позади такси в этот момент стоит полицейская машина.

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Метки: видео   карма   криминал   ограбление   преступление   преступник   сша   
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4  комментария
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132
Дмитрий Т 39 минут назад
Ограбление не глупое, а отчаяное + тупо нефартануло, пацан к успеху шёл.
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92
vasilykopkov Минуту назад
Как всегда черный отличился...
Сказочный дол***б!!
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8k
Мафусаил Полчаса назад
Ещё один не пришёл к успеху...
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9k
Алексей 45 минут назад
Поедет на курорт органов движения
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