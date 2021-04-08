Захват заложника в американской тюрьме и наведение порядка

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27 марта в американском штате Оклахома 34-летний заключенный Кертис Уильямс взял надзирателя в заложники и его ключами открыл несколько камер. Мужчина проигнорировал требование бросить нож и освободить стража правопорядка и полицейские открыли по нему огонь на поражение.
Пострадавший надзиратель был доставлен больницу, где ему оказали всю необходимую помощь.
Нетерпеливым смотреть с 2:32. Тем же из вас, кто не спешит рекомендую посмотреть видео с начала, чтобы прочувствовать атмосферу творящегося в тот момент преступного произвола.
Кстати, семья убитого намерена подать в суд на полицейское управление. Родственники утверждают, что их сын подобным образом (бунт, захват заложника и освобождение других сокамерников) пытался привлечь внимание общественности к плохим условиям в тюрьме.
Нетерпеливым смотреть с 2:32. Тем же из вас, кто не спешит рекомендую посмотреть видео с начала, чтобы прочувствовать атмосферу творящегося в тот момент преступного произвола.
Кстати, семья убитого намерена подать в суд на полицейское управление. Родственники утверждают, что их сын подобным образом (бунт, захват заложника и освобождение других сокамерников) пытался привлечь внимание общественности к плохим условиям в тюрьме.
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ЗЫ
У них тюрьмы, по сравнению с нашими - лагерь отдыха, с особыми условиями.
это раз.
а во вторых, где ты там увидел стрельбу по человеку?
три. стреляло двое, кто был с длинностволами - для этого они и взяли их.
теории у тебя детские какие-то. твоего кореша\коллегу\сослуживца решила обезглавить обезьяна - ты смотреть будешь на это, с просьбами этого не делать?
а обезьяна на то и обезьяна - что не прикрывалась мусором как живым щитом, а своей пустой бошкой мотала перед прицелами...