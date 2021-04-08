Захват заложника в американской тюрьме и наведение порядка

Пострадавший надзиратель был доставлен больницу, где ему оказали всю необходимую помощь.



Нетерпеливым смотреть с 2:32. Тем же из вас, кто не спешит рекомендую посмотреть видео с начала, чтобы прочувствовать атмосферу творящегося в тот момент преступного произвола.





Кстати, семья убитого намерена подать в суд на полицейское управление. Родственники утверждают, что их сын подобным образом (бунт, захват заложника и освобождение других сокамерников) пытался привлечь внимание общественности к плохим условиям в тюрьме.