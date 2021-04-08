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Захват заложника в американской тюрьме и наведение порядка

Захват заложника в американской тюрьме и наведение порядка (1 фото + 1 видео)

Автор:
08 апреля 2021 09:03
Сообщество : Криминал
Метки: в мире   видео   заложник   криминал   полиция   сша   тюрьма   
751
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27 марта в американском штате Оклахома 34-летний заключенный Кертис Уильямс взял надзирателя в заложники и его ключами открыл несколько камер. Мужчина проигнорировал требование бросить нож и освободить стража правопорядка и полицейские открыли по нему огонь на поражение.

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Метки: в мире   видео   заложник   криминал   полиция   сша   тюрьма   
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9k
Бендер Родригес Полчаса назад
Всë правильно сделали, там еще парочку нужно было валить, а то они львы, пока охранник связанный на столе лежит, а как жареным запахло - как крысы разбежались!
ЗЫ
У них тюрьмы, по сравнению с нашими - лагерь отдыха, с особыми условиями.
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3k
Bulanov 4 минуты назад
Ну привлёк внимание, чё. Можно передать: общественность посмотрела, оценила. Нормальные у вас, товарищи негры, условия, не выя*ыватесь!
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1k
Федор Медведев 4 минуты назад
а чего все убежали то сразу? Были такие смелые, крутые, а потом сразу в норы забились
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27k
Кот Баюн 5 минут назад
В самом начале четко работали, а потом я ничего не понял, ликвидировали, проникли в помещение, а потом зачем-то вышли, кинули гранаты и опять зашли
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7k
Дмитрий Данилов 8 минут назад
Блииин, опять чёрного завалили... Ну как так то?
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718
neo 15 минут назад
Ой дурааак... Позволил заложнику на колени сесть, а сам остался стоять... Поделом. Чётко сработали
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26k
Антон 20 минут назад
Заметили, как чётко сработал коп, сделавший первый, и, как видно на видео, фатальный для сидельца выстрел (второй стрелявший если и попал, то по уже падавшему трупу)? Спокойно бросил телескопическую дубинку, навёл и сразу выстрелил. Именно такие люди, обычно называемые психическими убийцами (человек, способный на убийство) способны переломить ситуацию на поле боя, так как большая часть людей не способна открыть огонь непосредственно по человеку. И только благодаря таким психопатам выигрываются сражения. Остальные, мне кажется, просто бы тупо стояли и выкрикивали бы требования бросить нож. Пока не нашёлся бы другой убийца, естественно.
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53
Liberman Антон 4 минуты назад
херню не неси. это их работа.
это раз.
а во вторых, где ты там увидел стрельбу по человеку?
три. стреляло двое, кто был с длинностволами - для этого они и взяли их.
теории у тебя детские какие-то. твоего кореша\коллегу\сослуживца решила обезглавить обезьяна - ты смотреть будешь на это, с просьбами этого не делать?
а обезьяна на то и обезьяна - что не прикрывалась мусором как живым щитом, а своей пустой бошкой мотала перед прицелами...
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10k
Дядя Саша 40 минут назад
Да все правильно сделали
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