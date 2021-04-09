Ночная поездка по одному из самых опасных районов в США

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Кенсингтон авеню в Филадельфии, США - настоящий наркотический притон под открытым небом. Большая часть местных жителей продаёт или употребляет тяжелые наркотики и не слишком рада заблудившимся незнакомцам.
Здесь опасно гулять с камерой днем, что уж говорить о ночи. Благодаря любящему пощекотать себе нервы автору вы можете попасть в эпицентр этого злачного места и увидеть огромное количество людей, которые сдались и погрузились на дно.
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Есть канал на трубе -"Самсебесказал" зовётся,там мужик ещё и по-русски комментирует.В видео по ссылке поездка в район,где "жил" Рокки Бальбоа,в Филадельфии.Тоже "симпатичное место".
Он не только чернуху показывает,много и просто интересного и...смотрите сами.
Так в любом городе любой страны есть такие злачные места куда менты соваться не хотят.
Я то думал поразнообразнее будет.
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А нафуя это видеть? Таких нужно изолировать в концлагеря, создавать условия что скорейшего выпиливания - ибо они уже сделали свой выбор и получили билет в один конец.