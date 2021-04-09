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Ночная поездка по одному из самых опасных районов в США

Ночная поездка по одному из самых опасных районов в США (1 фото + 1 видео)

Автор:
09 апреля 2021 08:38
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Кенсингтон авеню   видео   зомби   криминал   люди   наркомания   наркоманы   сша   
1924
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Кенсингтон авеню в Филадельфии, США - настоящий наркотический притон под открытым небом. Большая часть местных жителей продаёт или употребляет тяжелые наркотики и не слишком рада заблудившимся незнакомцам.

Источник:

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Метки: Кенсингтон авеню   видео   зомби   криминал   люди   наркомания   наркоманы   сша   
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12k
Колька Валеркин сын 2 часа назад
Чет капец как Готом напоминает из Бэтмена
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747
Александр Maтвийка 4 минуты назад
Да пусть хоть вся америка так живёт.
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377
Bonefacius 5 минут назад
Кругом живые мертвецы, можно фильм про зомби апокалипсис снимать. Как раз очень толерантный получится, в неграх недостатка нет)
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10k
Клим Чугункин 5 минут назад
Ну-ну, опять эти ваши мосфильмовские постановки? И не жалко вам башли вбухивать отстраивая такие съёмочные павильоны, только чтобы очернить оплот демократии и самую благополучную страну мира?
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249
Lyalyalya123 7 минут назад
Слушайте, ну им правительство США отдали этот райончик, вот они там всажанные и ходят. Чуть дальше своего местечка они не лезут, так что норм )
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30k
Aleksandr 14 минут назад
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53k
pynh 17 минут назад
Свободная страна, не иначе. У нас бы давно менты разогнали этих замечательных людей.
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764
Narvinsky Полчаса назад
https://m.vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FKeOtk0mMEmE&post=20095114_321

Есть канал на трубе -"Самсебесказал" зовётся,там мужик ещё и по-русски комментирует.В видео по ссылке поездка в район,где "жил" Рокки Бальбоа,в Филадельфии.Тоже "симпатичное место".
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764
Narvinsky 22 минуты назад
Samsebeskazal Denis-так правильно канал называется.
Он не только чернуху показывает,много и просто интересного и...смотрите сами.
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10k
Великий Кормчий Полчаса назад
Чет напомнило
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2k
OLDer Полчаса назад
Автор видео нам крутит одно и тоже место только в разное время.
Так в любом городе любой страны есть такие злачные места куда менты соваться не хотят.
Я то думал поразнообразнее будет.
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33k
AGM 50 минут назад
Капитализьм счастье хорошо! Цитадель демократии. Хочешь быть отбросом - будь! И никто тебе слова против не скажет. И думаете копы не могут зачистить улицы от них? Ещё как могут. Многие даже с радостью это сделают. Но приказа не дают.
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8k
Вася 54 минуты назад
и ведь никакая корона им не страшна
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36k
dima423 57 минут назад
реально как в кино прям)) жесть, у нас конечно такого нет
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1k
Hallo FreeSpace dima423 Полчаса назад
ну это смотря где )
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5k
радик геннадиевич Час назад
а не поХ ли?кто выбрал дно- туда и дорога.
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209
dimly Час назад
Помойка, во всех смыслах.
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31k
Alex Час назад
Ну и срач
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21k
Батончик с маком Час назад
Я бывал в наркотных районах своего города в которых даже днём ходить опасно, но такого говнища как на этом видосе не видел. В такие трущобы только на танке
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8k
Вася Батончик с маком 53 минуты назад
зато кучу дорогих тачек вдоль дороги спокойно оставляют, мустанг вон.. какэта..
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21k
Батончик с маком Вася 46 минут назад
Видимо это "мустанг, кого надо мустанг"
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27k
Игорь Час назад
увидеть огромное количество людей, которые сдались и погрузились на дно.
=======
А нафуя это видеть? Таких нужно изолировать в концлагеря, создавать условия что скорейшего выпиливания - ибо они уже сделали свой выбор и получили билет в один конец.
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12k
Юрий Николаевич Игорь Час назад
Есть решение.
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