Голубиные разборки на улицах Нью-Йорка

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Житель Нью-Йорка запечатлел голубей, которые совершили умышленное убийство своего соплеменника. Скорее всего, в криминальной истории была замешана пернатая дама или же дележ территории.
А может быть погибший голубь и был самкой, которой оказывали знаки внимания несколько неугомонных самцов.
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