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Голубиные разборки на улицах Нью-Йорка

Голубиные разборки на улицах Нью-Йорка (1 фото + 1 видео)

Автор:
11 марта 2021 09:49
Сообщество : Животные
Метки: видео   голуби   живонтые   криминал   нью-йорк   птицы   сша   убийство   
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Житель Нью-Йорка запечатлел голубей, которые совершили умышленное убийство своего соплеменника. Скорее всего, в криминальной истории была замешана пернатая дама или же дележ территории.

Источник:

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Метки: видео   голуби   живонтые   криминал   нью-йорк   птицы   сша   убийство   
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3  комментария
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1k
Николай Час назад
Это вы еще жрущих друг друга пингвинов не видели.
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−29
Гиви Час назад
На хуа так орать?
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3k
Горожанин 2 часа назад
Птицы координированно ходят на задних конечностях (даже обезьяны так не могут ходить)... Единственные из мира животных, кто способен издавать членораздельную человеческую речь... Приверженцы долгих семейных отношений - многие однолюбы на всю жизнь... Устраивают разборки... Странно все это...
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