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В селе Городище Юрьев-Польского района Владимирской области за женщиной увязалась лиса, которая скорее всего была больна бешенством. Животное несколько минут преследовало автора ролика и кусало ей рюкзак.
Вернувшись домой женщина увидела на своем рюкзаке кровавые следы, зачем-то положила его на обеденный стол, а затем выбросила.
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