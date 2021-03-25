FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Жить в России 4217 постов • 738 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Жить в России 
Жительницу села во Владимирской области несколько минут преследовала бешеная лиса

Жительницу села во Владимирской области несколько минут преследовала бешеная лиса (1 фото + 1 видео)

Автор:
25 марта 2021 08:11
Сообщество : Жить в России
Метки: бешенство   видео   владимирская область   городище   животные   лиса   село   
350
1
1
В селе Городище Юрьев-Польского района Владимирской области за женщиной увязалась лиса, которая скорее всего была больна бешенством. Животное несколько минут преследовало автора ролика и кусало ей рюкзак.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: бешенство   видео   владимирская область   городище   животные   лиса   село   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
3
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
93
alex 48 минут назад
у нее левый глаз что ли выбит?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
4k
Бу Полчаса назад
Баба тупая
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Охота на лоха: как разводят на деньги в интернете Охота на лоха: как разводят на деньги в интернете Ёж и лиса устроили совместную трапезу Ёж и лиса устроили совместную трапезу Спасение смышленой лисицы Спасение смышленой лисицы Лиса еле унесла ноги от охранявших курятник собак Лиса еле унесла ноги от охранявших курятник собак Наглая лиса пытается украсть часть улова рыбака Наглая лиса пытается украсть часть улова рыбака Петух обратил в бегство напавшую на курицу лису Петух обратил в бегство напавшую на курицу лису
Mr.Adamson

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

952800



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
15 увлекательных фотографий необычных вещей
5
16
15 увлекательных фотографий необычных вещей
Пранкеры в шутку угнали элитное такси в Москве и заработали по уголовному делу
1
128
Пранкеры в шутку угнали элитное такси в Москве и заработали по уголовному делу
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Недошедшее письмо: какие факторы чаще всего провоцируют проблемы с доставкой электронных писем на Яндекс.почту?
0
32
Недошедшее письмо: какие факторы чаще всего провоцируют проблемы с доставкой...
Терраформирование карликовой планеты: Мегаспутник на орбите Цереры ⚳
0
16
Терраформирование карликовой планеты: Мегаспутник на орбите Цереры ⚳
Хорошие новости для лентяев: пылесос больше не нужно разбирать, чтобы очистить пылесборник
Хорошие новости для лентяев: пылесос больше не нужно разбирать, чтобы очистить пылесборник
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Владелец BMW приехал к своему парню
0
6

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#интересно#прикол#дтп#интересное#факты#картинки#СССР#индия#приколы
#фото#животные#подборка#автомир#автомобили#природа#дети#красота#искусство#соцсети
#история#люди#аварии#авто аварии#позитив#Россия#кино#авария дня#комментарии#шоу бизнес

На что жалуетесь?

Вернуться