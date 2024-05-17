FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 16838 постов • 1712 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Животные
Как&nbsp;ведёт себя лиса при&nbsp;бешенстве

Как ведёт себя лиса при бешенстве

Автор:
17 мая 2024 09:17
Сообщество : Животные
Метки: Видео   бешенство   в мире   гараж   животные   лиса   
3552
1
1

Больная бешенством лиса наведалась в гараж к мужчинам. Агрессивное животное не спешило уходить и бросалось на различные предметы.

Внимание! Присутствует ненормативная лексика.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Видео   бешенство   в мире   гараж   животные   лиса   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
35  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Irena I. 2 часа назад
Её бы Зеленскому или какому другому больному фашику-нацику в кровать...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 4 ответа
79k
Viktor 7 минут назад
У нас так в гаражах было. Мужик шёл к себе в бокс и на него напала лиса, ну наверное бешеная, раз на чела кинулась! Хорошо у него ключ разводной был, шмякнул по балде и убил, но она успела цапнуть за ногу (а дело зимой было, там и штаны тёплые, и кальсоны), так только поцарапала. Ну там всякие анализы, экспертизы - слава Богу обошлось! Так после этого у него погоняло появилось - Бешеный, но он не обижался, только посмеивался.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Marlboro 16 минут назад
Ужас, как в фильмах про зомби..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
evenSeven Полчаса назад
Где-то читал, что у лис это прямо бич какой-то. Они в силу не очень понятных причин более подвержены распространению этой заразы. Говорят, что охотникам рекомендуют бить лис столько раз, сколько увидят, вообще не разбирая больная она или нет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
776
Николай Александрович Час назад
сразу на инверторный сварочник глаз положила - губа не дура
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
282
Евгений Бобр Час назад
Надо срочтно вызывать СЭС и лису изолировать или убить, ну по другому никак.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
711
ivandike Час назад
Страшная зараза, никто не выживает при ней
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 6 ответов
11k
Билли Час назад
Когда вы смотрите фильмы о зомби на самом деле это не такая и фантастика. Бешенство у животных и людей по сути превращает их в полуслепых не соображающих зомби которые не различают предметов и реагируют на звуки и движения с рефлексом только кусать, драть и царапать, а так же преследовать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Vacony 2 часа назад
теперь гараж что спалить ? или бешенство не живет на открытом воздухе ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Lexx 2 часа назад
Я так понял, на собственный хвост она тоже кидалась.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
820
Шурман 2 часа назад
Были свидетелем такого бешенства , думал меня и моего сына загрызет а потом еще пол вечера бегала по двору орала кидалась на машины и на людей . Если честно у сына после увиденного был шок , мы домой зашли а ребенка трясло .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 10 ответов
939
Сосед ватажный 2 часа назад
Жалко зверушу
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Krasin
  • Дата регистрации: 09.06.2014
  • 3967 постов (3961 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

794893



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В США мужчине запретили держать лодку у своего дома
В США мужчине запретили держать лодку у своего дома
Мужчина "назло" своему соседу построил дом шириной 3 метра
Мужчина "назло" своему соседу построил дом шириной 3 метра
Набирающие популярность в сообществах
Илон Маск утверждает, что шахматы будут «решены» в течение 10 лет
Илон Маск утверждает, что шахматы будут «решены» в течение 10 лет
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 11 мая

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#машина#автомобили#история#факты#полиция#Автовсячина#Спорт#кот#Реакция
#в мире#люди#Прикол#ДТП#аварии#интересное#кино#криминал#Ynews#Жизнь
#животные#автомир#интересно#авто аварии#забавно#Юмор#Китай#фильм#Еда#Москва
Рысь поймала лису и попала на видео Рысь поймала лису и попала на видео Настойчивая лиса пытается добраться до сала Настойчивая лиса пытается добраться до сала В Лондоне лиса справила нужду на Ferrari В Лондоне лиса справила нужду на Ferrari Мама-выдра купается с малышом Мама-выдра купается с малышом Лиса с незавидной судьбой Лиса с незавидной судьбой

На что жалуетесь?

Вернуться