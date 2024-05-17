Как ведёт себя лиса при бешенстве

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Больная бешенством лиса наведалась в гараж к мужчинам. Агрессивное животное не спешило уходить и бросалось на различные предметы.
Внимание! Присутствует ненормативная лексика.
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Понятно, что развитой медицины в те далёкие времена не было, и такое объяснялось лишь магией, а "лечилось" отварами трав, а потом каким-нибудь ритуальным убийством.. кол осиновый в грудь, захоронение связанным живьём, вырезание сердца, сожжение итд.. а потом следовали замирительные ритуалы для духов.. молитвы, песни, жертвоприношения, окуривание всего и всея благовониями. И всё это уже в виде легенд, сказаний и зараждающихся религий и культов - передавалось потомкам и соседним поселениям..
И вот у нас имеются ожившие мертвецы, зомби и прочие оборотни в фольклёре, и на всякий случай многие по привычке ходят в местный храм и просят духов не посылать нам беды.
Главное чтоб слюна на повреждёные участки кожи не попала.