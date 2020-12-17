Наглая лиса пытается украсть часть улова рыбака

Голодная лиса пришла к мужчине, который ловил рыбу и попыталась обокрасть его. Рыбак решил поделиться частью своего богатого улова с хищницей и запечатлел её попытки унести в зубах еще живую щуку.
Рыбка оказалась не по зубам.
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