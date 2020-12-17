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Наглая лиса пытается украсть часть улова рыбака

Наглая лиса пытается украсть часть улова рыбака (1 фото + 1 видео)

Автор:
17 декабря 2020 11:37
Сообщество : Животные
Метки: видео   животные   лиса   прикол   рыба   рыбак   юмор   
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Голодная лиса пришла к мужчине, который ловил рыбу и попыталась обокрасть его. Рыбак решил поделиться частью своего богатого улова с хищницей и запечатлел её попытки унести в зубах еще живую щуку.

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Метки: видео   животные   лиса   прикол   рыба   рыбак   юмор   
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9  комментариев
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2k
Денис 2 часа назад
неплохой такой улов .
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Mamin Sibiriak 4 минуты назад
А в это время Волк...

А в это время Волк...
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11k
Yasen_Perec 8 минут назад
Ну этот хоть рыбой поделился, а не под лёд засунул.
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2k
Zamkadysh (точка)Net 9 минут назад
Нихера дядька рыбин наковырял! Сам то сожрёт столько?
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6k
Михаил Филиппов 16 минут назад
Лиса довольно жирная и откормленная. Голодно ее както сложно назвать. просто наглая.
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6k
klop 38 минут назад
Молодец, самую свежую выбрала.
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18k
Слепой Пью 2 часа назад
Утащит! Своя рыба - не тяжесть!
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14k
Dr.CrAzY 2 часа назад
Семью кормить потащила ))
Мужику - респект!
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6k
Sterling Malory Archer 2 часа назад
А рыбак пессимист! Недооценивает рыжую.
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