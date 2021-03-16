Домашний кот прогнал лису со своей территории

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Женщина решила угостить голодную лису мясным лакомством, но у кота были другие планы. Питомец неожиданно появился в кадре и застал лесную хищницу врасплох.
Что эта рыжая халявщица себе позволяет?!
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