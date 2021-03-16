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Домашний кот прогнал лису со своей территории

Домашний кот прогнал лису со своей территории (1 фото + 1 видео)

Автор:
16 марта 2021 10:37
Сообщество : Животные
Метки: Реакция   агрессия   видео   животные   кот   лиса   прикол   
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Женщина решила угостить голодную лису мясным лакомством, но у кота были другие планы. Питомец неожиданно появился в кадре и застал лесную хищницу врасплох.

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Метки: Реакция   агрессия   видео   животные   кот   лиса   прикол   
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2k
Egoro Час назад
Боевой котяра
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6k
amrita 8 минут назад
Правильный хозяин ( кот) нечего привечать бешеных ...
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3k
Константин 12 минут назад
Конкурент
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16k
Сергей 13 минут назад
Зачем это делать? В следующий раз лиса будет еще более голодная и наглая, придет в отсутствии этой бестолковой тетки и открутит коту бошку. Кот, хоть трижды храбрый, для отчаявшейся лисы не самая сложная добыча...
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939
SergS1 37 минут назад
Глупый риск, лисы основные переносчики бешенства, если лиса подходит к человеку настолько близко она или выращена человеком или бешеная.
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5k
Игорь SergS1 Полчаса назад
или жрать хочет
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17k
SolomonA SergS1 10 минут назад
Эта лиса явно боится человека, просто кушать хочет. Бешенная лиса ведет себя совсем по-другому.
Ссылка www.youtube.com

Сложно перепутать...
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